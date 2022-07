Coach de “The Voice” revela su lucha de salud mental: ¿De quién se trata?

Una coach de la próxima temporada del programa de búsqueda de talento vocal “The Voice” habló sobre las luchas de salud mental en una nueva entrevista y dijo que su ansiedad ha sido abrumadora a veces. Descubra cómo la cantante y nueva entrenadora Camila Cabello aprendió a vivir con esos sentimientos y a qué le da crédito por ayudarla a continuación:

Camila dijo que todos están “locos” a su manera

En una entrevista de julio de 2022 con Cosmopolitan UK, Camila habló sobre su ansiedad, que se volvió “realmente mala” cada seis meses en su adolescencia y en sus 20: es algo con lo que acaba de aprender a vivir, con la ayuda de ir a terapia en una base semanal.

“Era algo con lo que vivía. Estaba acostumbrada a tener una ansiedad funcional que empeoró mucho cada medio año”, dijo la estrella del pop. “Entonces comencé a abrirme a mis amigos y me di cuenta de cuánto sufrimiento y neurosis son normales, y que todos estamos locos a nuestra manera”. Pero agregó: “Cuando te impide tener relaciones saludables y estar la mayoría de las veces en un lugar relativamente estable, [me di cuenta] de que necesitaba buscar terapia. Hablar de eso realmente me ayudó a darme cuenta, ‘Oh, creo que esto está haciendo mi vida más difícil de lo que es para otras personas'”.

Camila también dijo que hay un consejo que recibió que fue de gran ayuda

Cuando se le preguntó sobre el mejor consejo que había recibido, Camila dijo que alguien le dijo una vez: “No tienes que tener todo resuelto hoy” fue de gran ayuda. “Realmente me gusta ese [consejo] porque la forma en que mi cerebro funciona a veces, quieres el consejo que hará que todo sea mejor y se sienta como un escritorio organizado, es muy TOC (trastorno obsesivo compulsivo) de mi parte decir eso, tengo muchas tendencias así. ”, admitió la cantante.

“Así que creo que [el consejo] realmente me tranquiliza cuando la gente dice: ‘Sabes qué, no tienes que resolverlo hoy. Se revelarán más cosas en el camino’. Se revelarán más, me gusta eso”. También dijo que está muy orgullosa de la forma en que está viviendo su vida en este momento.

“Acabo de recibir un gran regalo de Christine, quien fotografió mi portada de Cosmopolitan. Hicimos algunas sesiones juntzs y ella se dio cuenta que siempre me ve leyendo en el set, así que me consiguió algunos libros: ‘All About Love’ de Bell Hooks, que me moría por leer, así que fue una coincidencia que ella me dio eso porque era literalmente el siguiente en mi lista y un par de otros libros que estoy muy, muy emocionada de leer. Yo estaba como, ‘Necesitamos pasar el rato’. Siento que por sus elecciones de libros para mí, siento que simplemente me entiende”, dijo Camila.

El programa de canto “The Voice” regresará en el otoño de 2022 para su temporada 22 en NBC. Camila Cabello reemplazará a la coach saliente Ariana Grande, y Gwen Stefani regresará cuando Kelly Clarkson se tome una temporada libre.

Revisa la noticia original de heavy.com haciendo click aquí.