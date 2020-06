Camila Cabello estrena video de canción dedicada a su padre ¡Míralo aquí!

Vaya día escogió la cantante cubano-americana Camila Cabello para estrenar el video musical de su emotivo tema “First Man”, dedicado a su padre, “el primer hombre que amó”.

“First Man” se estrenó el pasado 21 de Junio, cuando se celebra el “Día del Padre” en 70 países. La canción es el homenaje más emotivo de una hija a su papá, cuando parte a compartir su vida con alguien más, pero siempre con la certeza que hay otro hombre que la sostuvo primero que nadie.

“First Man”

De su segundo álbum de estudio Romance (2019), First Man aparece como la decimocuarta y última canción. Fue escrita por Cabello, Jordan Reynolds y Amy Wadge, bajo la producción de Reynolds y Finneas (hermano de la cantante Billie Eilish). Alcanzó el número 94 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos,​ después de su actuación en vivo en la 62a entrega de los Premios Grammy, en lo que fue, sin duda alguna, el momento más emotivo de la ceremonia. ¡No se pierdan la presentación aquí!

Camila Cabello – First Man (LIVE at the 62nd GRAMMYs)

El video – Simple y muy emocionante

El video de First Man es una recopilación de adorables videos caseros de la infancia del dúo padre-hija, desde que Cabello era una recién nacida, hasta ahora que ya es una adulta con una relación estable junto al también cantante Shawn Mendes.

También se puede ver a la ex integrante del grupo Fifth Harmony junto a su padre en un ambiente blanco, viendo los videos en un pequeño televisor. En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete del éxito “Señorita” compartió el videoclip con unas tiernas palabras hacia su padre, donde expresó que todo este trabajo está dedicado a él.

Desde su estreno, First Man no ha parado de causar reacciones positivas en los fanáticos y estrellas de la música por igual, el cantautor español y compañero de dúo de Camila en la canción “Mi Persona Favorita”, Alejandro Sanz, comentó: “¡Por Dios! Este video me sacó varias lágrimas”, y es que definitivamente es muy emocionante. ¡No dejen de verlo!

Camila Cabello – "First Man"
Papa, I made this for you. thank you for loving me, unconditionally, ferociously, and constantly. doesnt matter if I fail or succeed, doesn't matter if I feel on top of the world or like the dirt on my shoe lol. you love me just because you love me, without me needing to do or be anything other than just me. thank you endlessly, for everything. Thank you for showing me what love is and for showing me how to be loved. I will always be your little girl ❤️ te amo mucho papa, thank you for being my hero, happy Father's Day. #FirstMan #FathersDay

Sobre Camila Cabello

Cantante y compositora cubano-estadounidense de ascendencia mexicana por parte de su padre. Conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony. Cabello y sus compañeras de banda lanzaron un EP y dos álbumes de estudio. El 18 de diciembre de 2016 se anunció su salida del grupo.

Como solista Cabello lanzó en 2015, un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado «I Know What You Did Last Summer». La canción alcanzó el número veinte en los Estados Unidos y el número dieciocho en Canadá y fue certificada platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).​ En 2016, lanzó un segundo sencillo con el rapero estadounidense Machine Gun Kelly titulado «Bad Things», que alcanzó el cuarto puesto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.​

En 2017, lanzó el sencillo titulado «Havana», siendo este la canción principal de su álbum debut Camila. El mismo logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, y en varios países incluyendo Canadá, Australia y el Reino Unido. Además de posicionarse en el top 10 en numerosos países, el sencillo fue certificado oro y platino en catorce países.

En enero de 2018, Cabello sacó a la venta su álbum debut Camila, que debutó en el número 1 en Canadá y en el Billboard 200 en Estados Unidos.