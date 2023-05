CNCO lanza último sencillo: Escucha “La Última Canción” aquí [VIDEO]

Llegó el momento que las “CNCOwners” temían. Ocho años, cuatro álbumes de estudio y varios éxitos internacionales después, la icónica boy band latina CNCO se despide con un regalo para sus fans, su último tema titulado “LA ÚLTIMA CANCIÓN”. La conmovedora balada acústica representa toda su carrera y hoy están emocionados de compartir con el mundo esta canción tan especial que han tenido guardada hasta este preciso momento.

CNCO interpretó “La Última Canción” en vivo por primera vez en una serie exclusiva de SiriusXM, Artist Confidential, con la asistencia de algunos fans. La canción obtuvo aprobación instantánea del público presente y, desde entonces, el cuarteto supo que el tema está destinado a causar un impacto sentimental. Aunque este es su último proyecto juntos, CNCO se siente más unido que nunca.

“La Última Canción” fue creada desde el corazón. Sirve como agradecimiento a los CNCOwners que han mostrado su apoyo y lealtad hacia la banda desde el principio, convirtiéndola en su canción oficial de despedida. El video musical, dirigido por Anita Tillero, muestra el verdadero significado de la unión y lleva a los viewers a través de un recorrido con momentos claves de su carrera que incluye haber ganado el reality show La Banda, giras y recuerdos importantes creados a lo largo de su trayectoria.

“Estábamos buscando algo que represente esta etapa y que represente nuestra carrera entera. Llegó esta canción a nuestras manos, ‘La última canción’, y nos encantó. Nosotros estamos muy felices porque representa una dedicación de nosotros hacia las fans” – CNCO

Letra de “La Última Canción”

Me acompañaste en mis buenos momentos

Te vi en las malas, seguías aquí

Parece que se nos acaba el tiempo

Ya estoy más grande y tú cómo has cambiado desde que te vi

[Pre-Coro: Richard]

No hay peor despedida como la que no planeamos, oh, no

Por favor no me pidas que me quede porque ya lo hablamos

Ya tú y yo lo hablamos

[Coro: Erick Brian & Christopher]

Y que valga la pena la última canción

Mira a dónde he llega’o, gracias a ti por darme el empujón

Pero si la noche sale los días se acaban, la vida sigue sin tú y sin yo

No olvidaré que cantarte a ti pa’ mí fue lo mejor

[Verso: Zabdiel & Erick Brian]

Uh, yeah

Ven mamita, ven que quiero recordarme la primera cita y el reggaetón lento (Oh-oh-oh)

Sé que no es tan fácil, hey DJ, párame la música y también el tiempo

Y que no se olvide de mí quisiera, y que ese cometa que vi le diera

Todo’ eso’ deseo’ y toda la buena que ella me ha tirado en toda mi carrera, ouh

[Pre-Coro: Christopher]

No hay peor despedida como la que no planeamos (Ah-oh, ah-ah-ah)

Ay, por favor no me pidas que me quede porque ya lo hablamos

Ya tú y yo lo hablamos

[Coro: Richard, Zabdiel & Erick Brian]

Y que valga la pena la última canción

Mira a dónde he llegado, gracias a ti por darme el empujón

Pero si la noche sale los días se acaban, la vida sigue sin tú y sin yo

No olvidaré que cantarte a ti pa’ mí fue lo mejor

[Outro: Richard & Erick Brian]

No, oh

No, oh-oh-oh

No olvidaré que cantarte a ti pa’ mí fue lo mejor

Video musical “La Última Canción”

Play

CNCO – La Última Canción (Official Video) CNCO – La Última Canción (Official Video) La Última Canción Out Now: CNCO1.lnk.to/LaUltimaCancion Suscríbete a nuestro canal: tinyurl.com/yyxmo32q Encuentra toda nuestra música aquí: 💜 Spotify: tinyurl.com/y4lw9ghb Deezer: tinyurl.com/y6x5dye7 Apple Music: tinyurl.com/y5qmduht Síguenos en nuestras redes y hazte CNCOWNER: 💞 Facebook: tinyurl.com/y3qga4ty Twitter: tinyurl.com/y69ghlx9 Instagram: tinyurl.com/ydovdtuw Tik Tok: tinyurl.com/y45w295l Official Site: cncomusic.com Facebook: facebook.com/CNCOmusic Twitter: twitter.com/CNCOmusic… 2023-05-03T22:00:08Z

La próxima semana, CNCO iniciará su gira de despedida, “Última Cita”, con paradas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La gira comienza el 9 de mayo en La Paz, Bolivia, y se extenderá por los diferentes continentes a lo largo del año. Los CNCOwners pueden esperar que el cuarteto presente todos sus grandes éxitos, incluyendo su más reciente lanzamiento, “La Última Canción”. Entradas disponibles a través de https://www.cncomusic.com/.

Una separación anunciada

Fue hace un poco menos de un año, durante la ceremonia de Premios Juventud del año 2022, que la exitosa boy band habría confirmado su separación al recibir un premio al “Mejor Fandom”: “No sabíamos como darles esta noticia, si por las redes, si por la prensa, pero decidimos que si ganabamos este premio lo haríamos aquí”, dijo Christopher Velez. El anuncio lo completó Zebdiel de Jesús, quien tomó el micrófono para decir: “Yo sé que suena raro, pero CNCO se separa”.

Play

CNCO anuncia su separación en Premios Juventud 2022 Después de recibir el galardón en la categoría Mejor Fandom, Christopher, Richard, Zabdiel y Erick aprovecharon el momento para dar un anuncio importante. Frente a toda la audiencia de Premios Juventud, los integrantes de CNCO informaron que la agrupación se separará. SUSCRÍBETE: bit.ly/XLBK1r Visita el sitio oficial: premiosjuventud.com Follow us: facebook.com/PremiosJuventud instagram.com/premiosjuventud twitter.com/PremiosJuventud #PremiosJuventud #PJ2022 2022-07-22T04:06:16Z

Por supuesto, las reacciones de las millones de fanáticas a lo largo del mundo no se hicieron esperar, y luego de varios meses cumpliendo diferentes compromisos previamente asignados, ya CNCO parece estar más cerca del final, y esta canción sería la prueba de ello.