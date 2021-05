CNCO se separa ¿Qué pasó con la Boyband?

Una de las boyband latinoamericanas más reconocidas de los últimos tiempos, CNCO, que ha alcanzado éxito mundial con sus temas musicales, el pasado 09 de mayo la agrupación reveló una noticia que sacudió a sus millones de fanáticas, la inminente separación de los chicos que en años anteriores triunfaron en el reality show musical La Banda, de Univision.

A través de un comunicado en el perfil de instagram oficial de CNCO, la banda hizo pública la información a través de un sentido comunicado de prensa, revelando que uno de sus miembros, Joel Pimentel, ya no será parte del exitoso proyecto musical.

“Nos entristece contarles que después de cinco años y medio inolvidables que han cambiado nuestras vidas el viernes de mayo será el último día de Joel como miembro de CNCO”. Indica el comunicado.

En la misiva, también aseguran que Joel estará buscando nuevas oportunidades dentro del ámbito musical, pero que eso no limitaría la estrecha relación; personal y profesional, que lo unen con el resto de los chicos. “Queremos que sepan que, aunque Joel se va y estará persiguiendo oportunidades nuevas, somos y siempre seremos hermanos. Lo apoyaremos en su próximo capítulo y siempre será nuestra familia sobre todas las cosas.” Indicaron el resto de los integrantes.

Las reacciones de las millones de fanáticas en todo el mundo no se hicieron esperar; “NECESITO QUE SEA MENTIRA” comentó una seguidora, mientras que muchos otros indicaron que era evidente que Joel Pimentel sería el primero en abandonar la banda, llegando a compararlo al intérprete Zayn, de la Boyband británica One Direction, o a Camila Cabello, antigua miembro del grupo Fifth Harmony, ambos abandonaron sus respectivas agrupaciones para continuar exitosos proyectos como solistas.

Joel Pimentel se pronuncia

Agradecido y emocionado, Pimentel también compartió su propio comunicado, en donde primero le dio las gracias a los millones de fanáticos en todo el mundo, por ser “El mejor fandom y l@s más fieles que cualquier otro artista podría desear tener en estos tiempos. Sin ustedes no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos completado estos últimos 5 años.” Dijo.

Pero también puntualizó que está listo y preparado para una “próxima etapa” en su aventura musical, especificando que siente que ya es momento de explorar nuevos caminos, sin olvidar todo lo que construyó junto a CNCO. “Hemos logrado tantas cosas juntos que ya somos una familia, somos hermanos.” Aseguró.

Sus ex compañeros de CNCO le mostraron todo el apoyo a Joel luego de publicar el mensaje. Yoandri, miembro de la banda, dijo: “cheers to the memories and what’s to come, te quiero con todo ❤️” (Brindemos por los recuerdos y por todo lo que viene. Te quiero con todo). Y desde el perfil oficial de CNCO, le dejaron y simple, pero emotivo “TQM Bro” (Te queremos mucho, hermano).

Concierto Streaming

Como parte de su emotiva despedida, Joel Pimentel aseguró que el próximo 14 de mayo, la banda tendrán “el último concierto juntos”, vía streaming, llamado “El CNCO Global Streaming”, en donde se pasearán por todos sus éxitos, incluyendo los de el que sería su último trabajo juntos, Deja Vu.