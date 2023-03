“Citadel” estrena el 28 de abril: ¿Dónde ver la serie protagonizada por Priyanka Chopra Jones?

Para los fanáticos de series de acción y espionaje, Prime Video estrena el 28 de abril la nueva serie Citadel. Priyanka Chopra Jones y Richard Madden unen fuerzas para protagonizar la nueva serie de dos espías. “Citadel es la historia de dos grandes espías. Está Mason Kane, interpretado por Richard Madden, está Nadia Singh, interpretada por Priyanka Chopra Jonas”, cuenta David Well, productor de la serie, durante una conferencia de prensa. “Y son los mejores espías de la organización de espionaje más poderosa de la que nunca has oído hablar: Citadel. Y eso es, por supuesto, por diseño. Y el día que los conocemos es el día cae Citadel. Es derribado por este nefasto nuevo sindicato de espías llamado Manticore.”.

“Citadel” – la historia2>

Hace ocho años, Citadel cayó. La agencia global independiente de espionaje—encargada de mantener la seguridad y el bienestar de toda la gente—fue destruida por operativos de Manticore, un poderoso sindicato que manipula al mundo desde las sombras. Con la caída de Citadel, los recuerdos de los agentes de élite Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) fueron borrados mientras apenas lograban escapar con vida. Desde entonces se han mantenido escondidos, construyendo nuevas vidas bajo nuevas identidades, pero desconociendo su pasado. Hasta que una noche, cuando Mason es rastreado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), quien desesperadamente necesita su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial. Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión que los llevará alrededor del mundo en un esfuerzo para detener a Manticore, todo mientras lidian con una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso pero inquebrantable.

El elenco

La serie Citadel es protagonizada por Priyanka Chopra Jones y Richard Madden. “El elenco es simplemente excepcional en el programa”, expresa Joseph Russo, quien el productor de la serie. “Y creo que, ya sabes, lo que a Anthony y a mí también nos encanta de esto es su alto concepto. Que, ya sabes, tanto Richard como Priyanka pueden interpretar múltiples versiones de sí mismos. Y esta noción de que sus recuerdos han sido borrados les permite crear nuevos personajes que luego tienen que redescubrir quiénes eran”.

Richard Madden protagoniza la serie como Mason Kane, junto con Priyanka Chopra Jonas como Nadia Sinh, Stanley Tucci como Bernard Orlick, Lesley Manville como Dahlia Archer, Osy Ikhile como Carter Spence, Ashleigh Cummings como Abby Conroy, Roland Møller como Anders Silje y Davik Silje, Caoilinn Springall como Hendrix Conroy, y más.

Mira el trailer

Citadel transporta a la audiencia a diferentes locaciones dentro del mundo del espionaje. “Lo que es tan hermoso y ambicioso acerca de todo este universo de espías que estamos creando es que lo estamos haciendo en conjunto con socios de todo el mundo”, asegura David. “Hemos anunciado la serie en India, la serie en Italia. Y nos ponemos a trabajar con estos increíbles escritores, cineastas, actores, productores, verdaderamente de todo el mundo, y construimos toda esta historia juntos….Entonces, se convierte en este tapiz contado en diferentes idiomas a través de diferentes culturas, de una manera muy auténtica. No es solo un punto de vista occidental que estamos viendo la historia. Pero realmente estamos haciendo algo original. Y realmente tomados de la mano y construyendo esto al mismo tiempo con nuestros compañeros creadores y productores. Entonces, es bastante extraordinario”.



Citadel estrena el 28 de abril por Prime Video.

Sobre los hermanos Russo



Anthony y Joseph Russo son directores, productores y guionistas, que usualmente trabajan juntos. Han realizado cuatro películas de Marvel: Captain America: The Winter Solider, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, que fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. También han realizado las series Arrested Development, Community y Happy Endings, entre otras.