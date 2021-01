Muere la legendaria actriz de Hollywood, Cicely Tyson. ¿Cómo murió?

Cicely Tyson, la icónica actriz negra cuya carrera abarca más de seis décadas ha muerto. Según Variety, la actriz ganadora del Tony murió el 28 de enero de 2021 a la edad de 96 años.

“He dirigido la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años, y cada año fue un privilegio y una bendición”, dijo su gerente, Larry Thompson, en un comunicado a Variety. “Cicely consideró su nuevo libro de memorias un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol”.

Tyson tuvo una hija, a la que se refirió como Joan en sus memorias, Just As I Am. Estuvo casada dos veces, incluso con el músico Miles Davis durante siete años, según Biography.com.

Tyson nació el 19 de diciembre de 1924 y se crió en la sección de Harlem de la ciudad de Nueva York, señaló Biography.com. A la edad de 18 años comenzó a modelar y luego ingresó al mundo de la actuación en 1956. Se convirtió en la primera afroamericana en protagonizar un drama televisivo en East Side / West Side en 1963. Según su biografía de iMDb, fue la primera actriz afroamericana en ganar un premio Emmy a la mejor actriz principal en una película para televisión por su actuación en The Autobiography of Miss Jane Pittman. Tyson es una de las 11 actrices negras nominadas a un Premio de la Academia a la Mejor Actriz. También hay una escuela que lleva el nombre en East Orange, Nueva Jersey: Cicely L. Tyson Community School of Performing & Fine Arts.

2020 Hall of Fame: Cicely Tyson2017 Hall of Fame Inductee Shonda Rhimes presents Cicely Tyson with a Television Academy Hall of Fame award. 2020-02-25T19:53:53Z

Durante su carrera, recibió muchos elogios, nominaciones y honores. Según Biography.com:

Tyson se convirtió en miembro del Salón de la Fama de Cineastas Negros en 1977. También fue honrada por el Congreso de Igualdad Racial y por el Consejo Nacional de Mujeres Negras. Y en 2010, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color le otorgó a Tyson su 95ª Medalla Spingarn, un premio otorgado a los afroamericanos que han alcanzado niveles sobresalientes de logros. En 2016, fue honrada con la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama.

También recibió un premio Tony por The Trip to Bountiful de 2013 y un Oscar honorífico en 2018. Ha sido nominada a un Emmy cinco veces y recibió un honor del Kennedy Center en 2015.

Tyson ha protagonizado películas y programas de televisión como Sounder, The Autobiography of Miss Jane Pittman, Roots, Just An Sweet Old Song, Diary of a Mad Black Woman, Why Did I Get Married Too?, How to Get Away With Murder, A Fall De Grace, Mission Impossible, House of Cards, Idlewild, Alex Cross, Madea’s Family Reunion y muchos más.

“La historia de Sounder es parte de nuestra historia, un testimonio de la fuerza de la humanidad”, dijo Tyson a The New York Times en 1972. “Toda nuestra herencia negra es la de la lucha, el orgullo y la dignidad. Nunca antes se había mostrado a la mujer negra en la pantalla de esta manera”.

Tyson dijo que apreció “cada momento” de matrimonio con Miles Davis

Cicely Tyson reflects on her life and careerCBS This Morning Co-Host Gayle King joins CBSN to discuss her interview with legendary actress Cicely Tyson. 2015-12-16T16:21:16Z

En 2015, Tyson habló un poco sobre su matrimonio con el legendario músico de jazz, Miles Davis. A pesar de las acusaciones de abuso, habló amablemente de él durante una entrevista en CBS This Morning With Gayle King.

Tyson: Realmente no hablo de eso. No, no lo hago. Pero diré esto. Aprecio cada momento que tuve con él. King: Pero dicen que fue tumultuoso, que fue difícil. Tyson: ¿Qué saben ellos? Están asumiendo que fue por el tipo de reputación que percibieron que era este hombre. ¿Ya sabes? Conocía un lado – King: La reputación no era buena. El alcoholismo, las drogas, que abusó de ti … Tyson: Las mujeres, sí. Todo ese tipo de cosas. Pero ese no es el hombre que conocí.

Durante una charla con la revista New York Times, habló de la única vez que Davis la agredió físicamente, que describió en sus memorias, Just As I Am.

Tyson: Oh, esa fue la única vez que me golpeó, y fue al comienzo de nuestra relación. Me quedé impactada. Algunas personas llegaron a la casa, un escritor famoso y su esposa, y sucedió algo. Había preparado el almuerzo y… Revista New York Times: Dejaste caer un cuchillo al suelo. Tyson: Sí, y pensó que tiré el cuchillo al suelo por algo que dijo. Ni siquiera había estado escuchando lo que decía. Y vino hacia mí, sí lo hizo, y me dio un puñetazo en el pecho. Esa es la única vez que me golpeó. Nunca nadie me había hecho eso. Estaba tan arrepentido. Me alegra que me lo hayas recordado. Esas cosas van y vienen. El abuso que se menciona, entendí de dónde venía. La gente no se comporta de esa manera sin ningún motivo. Viene de algo o de algún lugar. Y nueve de cada 10 veces, es porque han sido profundamente heridos. La forma en que la gente se refería a Miles, “Es malo, es esto, hace aquello”, no en el vacío, no lo hace. Nueve de cada 10 veces, el abuso se manifestó cuando estaba bajo la influencia de las drogas, del alcohol.

En una entrevista reciente con NPR, todavía habló muy bien de Davis.

“Desearía que la gente conociera al Miles Davis que yo conocía”, dijo. “No solo tenía un talento brillante, también era increíblemente sensitivo. Y ese es el Miles Davis que la gente…no sabe que estaba tratando de proteger”.

Tyson reveló que fue agredida al principio de su carrera en su libro

Cicely Tyson receives an Honorary Oscar at the 2018 Governors AwardsCicely Tyson receives an Honorary Oscar at the 2018 Governors Awards on Sunday, November 18, 2018, in Hollywood. Subscribe for more videos ►► http://osca.rs/subscribeyt Cicely Tyson receives an Honorary Oscar at the 2018 Governors Awards #CicelyTyson #HonoraryOscars 2018-11-19T13:57:58Z

Además de hablar sobre el asalto único de Davis, también reveló que fue asaltada al principio de su carrera. Mientras buscaba lecciones de actuación, quería asistir al Taller de actores Paul Mann para trabajar con Lloyd Richards. Primero, tenía que reunirse con Mann. En sus memorias, según USA Today, describió el asalto que, según ella, tuvo lugar en la oficina de Mann.

Paul, una amenazante torre de carne, se lanzó hacia mí y comenzó a tocar mis pechos, tratando de quitarme la blusa mientras lo empujaba. “ ‘¡No!’, grité. ¡Suéltame! Trató de golpearme contra la pared y meter la mano debajo de mi camisola, pero de alguna manera logré liberarme”.

Después del asalto, Tyson continuó aprendiendo sobre su oficio y dijo en sus memorias que no dejó que el asalto la desanimara.

La vida son decisiones y, como yo lo vi, tenía dos. Podría haber huido de la oficina de ese hombre y nunca regresar. Muchos, comprensiblemente, podrían haber elegido esa ruta. … Había llegado a ese estudio con el singular propósito de entrenar con Lloyd. Y aunque Paul, en una demostración de lascivia sin aliento, había intentado frustrar mi misión, no debía desanimarme”.

Tyson recibe muchos tributos en las redes sociales

Las redes sociales se han inundado con publicaciones de personas que comparten su conmoción y tristeza por la muerte de Tyson, además de reconocer cuán ícono era ella.

“Esta perdida duele, hoy honramos y celebramos la vida de una de las más grandes en haberlo logrado”, tuiteó Zendaya. “Gracias Cicely Tyson. Descanse en gran poder”.

“Asombrado de escuchar que Cicely Tyson se había unido a los ancestros”, escribió Marc Lamont Hill. “Palabras como pionera, genio y leyenda son vergonzosamente insuficientes para describir a la Sra. Tyson. Que descanse en perfecta paz”.

A force in her industry who opened the door for so many to follow. There will never be another with the poise, class, and talent of Cicely Tyson. Rest in power. pic.twitter.com/z9N72BLdUh — Netflix (@netflix) January 29, 2021

Soledad O’Brien tuiteó:

“¡Tantas historias geniales sobre Cicely Tyson! Vaya: esa dama era increíble. Mientras grababan un documental sobre ella en Spanish Harlem, ¡la gente seguía deteniendo sus autos! ¡En la calle! ¡Salían y la saludaban! Personas de edad. Adolescentes. Aficionados de mediana edad. “¡Ciss-el-lee” coreaban mientras ella pasaba!”

Mira más tuits a continuación.

Another powerful and influential voice has transitioned. Thank you for sharing your gift with the world. Thank you for blessing us with such beauty and grace. Rest well, Cicely Tyson 💕🙏🏾 pic.twitter.com/8ffV2xHtII — Black Voters Matter (@BlackVotersMtr) January 29, 2021

Rest in power, Cicely Tyson. Forever our queen pic.twitter.com/DZH93RDJwV — Strong Black Lead (@strongblacklead) January 29, 2021

This one hurts, today we honor and celebrate the life of one of the greatest to ever do it. Thank you Cicely Tyson. Rest in great power. pic.twitter.com/vwchWT5512 — Zendaya (@Zendaya) January 29, 2021

"Whatever good I have accomplished as an actress I believe came in direct proportion to my efforts to portray Black women who have made positive contributions to my heritage." #CicelyTyson #JustAsIAm pic.twitter.com/o2n4vFlpaI — Well-Read Black Girl ™ (@wellreadblkgirl) January 29, 2021

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com