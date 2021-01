¿Cuántos hijos tuvo Cicely Tyson?

Cicely Tyson, una actriz laureada y pionera en Hollywood, murió a los 96 años de edad. Mejor conocida por su papel en el drama familiar Sounder de 1972, por el que recibió una nominación al Oscar, comenzó su carrera como modelo antes de ganar fama como actriz en la década de 1960.

Continuó consolidando su nombre como leyenda de Hollywood después de ganar tres premios Emmy, un premio SAG, un premio Tony y un Oscar honorífico.

En una declaración a Variety, Larry Thompson, gerente de Tyson, compartió: “He dirigido la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años, y cada año fue un privilegio y una bendición. Cicely pensó en sus nuevas memorias como un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol”.

Cicely Tyson estuvo casada dos veces y tuvo un hijo. Se divorció de su esposo más actual, Miles Davis, en 1988.

1. Cicely Tyson dedicó sus memorias a su hija

Se sabe poco sobre la vida personal de Cicely Tyson, y aunque algunos medios han informado que no tuvo hijos, Cicely Tyson habla en sus memorias sobre una hija, a la que llama “Joan”.

El libro, titulado Just As I Am, se publicó solo dos días antes de su muerte, el 26 de enero de 2021.

En las memorias, Cicely Tyson profundiza en detalles sobre el nacimiento y la infancia de su hija.

USA Today escribió: “Tyson dijo que ella y su hija ‘continúan trabajando en nuestra relación, tan frágil como preciosa’, y le dedica el libro: ‘la que ha pagado el mayor precio por este regalo”.

Ella era la primera de tres hijos

Al crecer, Cicely Tyson compartió en una entrevista con la revista Elle que nunca quiso ser actriz.

Ella dijo: “Nunca pensé en ser actriz porque cuando éramos niños éramos tres, yo era la hija del medio, y pasábamos nuestro tiempo en la iglesia desde el domingo por la mañana hasta el sábado por la noche. Cualquier película que vimos se mostró en nuestra iglesia el jueves por la noche, cuando pusieron una sábana y compraron un proyector”.

Explicó que era una niña tímida; aún así, ella, su hermano y su hermana actuaban en la iglesia a menudo. Cicely Tyson tocaba el órgano, el piano e incluso cantaba.

Ella agregó: “La iglesia era realmente donde, inconscientemente, estaba absorbiendo todo esto, lo que sea que ahora uso para ser quien soy”.

3. Su madre fue su mentora

En una entrevista de 2017 con Elle, la actriz y productora Viola Davis, quien fue la entrevistadora, le preguntó a Cicely Tyson si tenía un mentor al que admirara.

Cicely Tyson respondió: “Mi madre, aunque rechazó que yo estuviera interesado en actuar. De hecho, me pidió que me mudara de su casa; no podía quedarme allí y hacer eso. Encontré una novia que tenía un trabajo de nueve a cinco: trabajaba en la compañía telefónica, usaba el mismo tamaño de vestido que yo y estaba dispuesta a acogerme. Y eso fue todo. Mi madre no me habló durante unos dos años más o menos”.

Cuando se le preguntó si su madre alguna vez estuvo orgullosa de ella, Tyson dijo: “Oh, sí, cuando llegó a la inauguración de Sounder. Y cuando lo hice Jane Pittman estaba en California, ella todavía estaba en Nueva York, y la llamé y le dije: “¿Y bien? ¡Tienes que darme algo! ‘Ella dijo:’ Estoy tan orgullosa de ti’, y Viola, te tengo que decir, si no hubiera podido participar en el reconocimiento y la aclamación que he superado, no creo que signifique nada para mí. Ella es mi fuente de energía y la usé para demostrar que estaba equivocada”.

4. Su relación con Miles Davis duró más de dos décadas

En sus memorias, Cicely Tyson narra su infancia en Nueva York y su carrera artística.

En declaraciones al New York Times en 2013, la actriz compartió: “Después de presenciar ciertas cosas, después de experimentar ciertas cosas en mi carrera, me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de ser simplemente actriz. Había ciertos problemas que necesitaba abordar y elegí mi carrera como plataforma”.

También habló sobre su relación con el músico de jazz y trompetista, Miles Davis, que duró más de dos décadas. Según USA Today, los dos se conocieron en 1965 en Riverside Park. Sin embargo, en palabras del medio, “la lucha de Davis con la adicción y la infidelidad finalmente los separó”. Sin embargo, en 1981, la pareja se casó en la casa de Bill Cosby después de reunirse a los 50 años, informó USA Today.

En sus memorias, Tyson habló sobre sus años de matrimonio con Davis y cómo, poco después de casarse, cayó en un agujero de drogas y adulterio que finalmente lo llevó al divorcio siete años después.

En 2015, Tyson habló con Gayle King de CBS sobre su matrimonio con Davis. Ella dijo: “Diré esto. Aprecio cada momento que tuve con él”.

5. Ella es la madrina de la hija de Denzel Washington y Lenny Kravitz

Cicely Tyson, según USA Today, es la madrina de la estrella de rock Lenny Kravitz y la hija del actor Denzel Washington, Katia.

Obtuvo su nominación al Oscar como mejor actriz después de interpretar a Rebecca Morgan en la película Sounder. La actuación le valió una nominación al Globo de Oro y también el Premio del Gobernador. Al recibir el galardón, Tyson compartió: “No sé si apreciaría un regalo mejor que este. Esta es la culminación de todos esos años de tener y no tener”.

A Cicely Tyson se le atribuyen 95 papeles de actuación en IMDb, más recientemente interpretando a la madre de Viola Davis, Ophelia Harkness, en How to Get Away With Murder de ABC, que le valió cinco nominaciones al Emmy. También actuó en la película de 2011 The Help, obteniendo un premio Black Film Critics Circle, un Hollywood Film Award, un NAACP Image Award, un Screen Actors Guild Award, un Women Film Critics Circle Award y más por su papel de Constantine Jefferson.

En 2016, Tyson se llevó a casa la Medalla Presidencial de la Libertad. Mientras le otorgaba el honor a Cicely Tyson, el presidente Barack Obama dijo: “En su larga y extraordinaria carrera, Cicely Tyson no solo se ha superado como actriz, sino que ha dado forma al curso de la historia”.

