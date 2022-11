Christina Aguilera lanzará un documental sobre su vida

Durante el último año y medio, la cantante superestrella mundial y ex mentora de “The Voice”, Christina Aguilera, ha estado filmando en secreto un documental sobre su vida.

El documental brindará a los fanáticos un “acceso sin precedentes” a la vida de Christina Aguilera

En un comunicado de prensa de TIME Studios y Roc Nation, Christina Aguilera anunció que ha estado filmando en secreto un documental sobre su vida durante el último año y medio. La directora Ting Poo, que obtuvo elogios de la crítica por su documental “Val” sobre el actor Val Kilmer, siguió a Aguilera durante 18 meses para crear el proyecto.

Invitando a los espectadores con un acceso sin precedentes a la historia de vida de Christina, el documental abrirá su archivo personal para una mirada tremendamente creativa al pasado y al presente, desde sus primeros días como una estrella preadolescente de Disney hasta su reconocimiento actual como un ícono internacional con una de las voces más célebres de la música. Con imágenes nunca antes vistas y momentos exclusivos detrás de puertas cerradas, el documental profundizará en la vida personal y profesional de Christina, ofreciendo un retrato de la artista y madre mientras reflexiona sobre su carrera de varias décadas, luchando por la libertad creativa y la igualdad de género.

“Estamos más que emocionados de ampliar nuestra asociación creativa con Roc Nation a través de este documental. Christina ha sido un talento perdurable y una artista inimitable a lo largo de los años. La suya es verdaderamente una de las grandes voces de nuestro tiempo, y este es el momento perfecto para contar su historia”, dijo Loren Hammonds, codirectora de documentales de TIME Studios, en un comunicado. “Nos sentimos increíblemente honrados de que haya elegido trabajar con TIME Studios y Roc Nation para finalmente compartir su verdad con el mundo”.

“Christina es un verdadero ícono, un faro de autenticidad interminable. Como artista joven, rompió las reglas y abrió caminos para futuras voces”, dijo Lori York, vicepresidenta ejecutiva de televisión y cine de Roc Nation. Ella agregó: “Estamos orgullosos de trabajar con Christina y TIME Studios, dando vida a un proyecto tan íntimo”.

La directora Ting Poo dijo: “Christina Aguilera es una de las artistas más icónicas de nuestro tiempo, cuya música ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Me siento verdaderamente honrada de contar la historia de la persona detrás de la música porque sé que igualmente inspirará”.

Aguilera rehizo recientemente el video musical de una de sus canciones más importantes

En octubre de 2022, Aguilera decidió rehacer el video de su canción “Beautiful”, que salió originalmente en 2002. Ahora, 20 años después, ella sintió que el auge de las redes sociales hizo que la canción fuera aún más relevante.

“El video original de ‘Beautiful’ se propuso generar conciencia y un sentido de compasión frente a las críticas. Todavía lleva un mensaje importante para recordar nuestros valores fundamentales más allá de lo que se nos está dando… para encontrar un sentido de equilibrio y aceptarnos tal como somos”, tuiteó la ex mentora de “The Voice”.

En el video rehecho, la producción termina con un mensaje que dice: “En los últimos 20 años, desde que se lanzó Stripped por primera vez, las redes sociales han transformado nuestra relación con nuestros cuerpos y, a su vez, nuestra salud mental. Las investigaciones sugieren que el tiempo que se pasa en los sitios de redes sociales se asocia con problemas de imagen corporal, autolesiones y trastornos alimentarios en niños y adolescentes. Esto tiene que cambiar”.

Aún no se sabe cuándo se estrenará el documental de Aguilera. La cantante ganadora del Grammy fue mentora de “The Voice” de forma intermitente durante las primeras 10 temporadas, ganando en su última temporada con la cantante Alisan Porter. Ella está con su actual pareja, Matthew Rutler, desde 2010. Tiene un hijo, Max, de 14 años, de una relación anterior, y una hija, Summer, de 8 años, a quien concibió con Rutler.

Aguilera y Rutler no tienen planes de casarse, según dijo una fuente a la revista Us Weekly en agosto de 2022.

“No hay planes de boda en este momento. [Christina] y Matt son felices tal como son. Son una de esas parejas que no necesitan un documento para demostrar su amor”, dijo la fuente la revista.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.