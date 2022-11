Juan Gabriel: Presentan el nuevo álbum musical “Los Dúo 3”

El icónico cantante mexicano y prolífico compositor, Juan Gabriel, lanza la tercera entrega de su serie de álbumes de duetos, ‘Los Dúo 3’, lo que lo convierte en el primer lanzamiento póstumo de un álbum de estudio desde que falleció en 2016.

El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música. El álbum fue producido por Gustavo Farias, quien anteriormente trabajó en los exitosos ‘Los Dúo’ y ‘Los Dúo 2’ y se lanza a través de Virgin Music.

El álbum está acompañado por el video especial de “De Mí Enamórate” en colaboración con la estrella de pop Mexicana Danna Paola. Los sencillos anteriores incluyen “Ya” en colaboración con Banda El Recodo & La India, “Mía Un Año” en colaboración con Eslabon Armado y “Déjame Vivir” en colaboración con Anahí.

Previo a este lanzamiento, los álbumes ‘Los Dúo’ y ‘Los Dúo 2’ ganaron el Billboard Latin Music Award de Top Latin Album of the Year en 2016 y 2017, respectivamente. Además, ‘Los Dúo 2’ ganó el Latin GRAMMY® de Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

“Mi padre vivía para hacer música. Sabía que la música tenía la capacidad de mejorar el día y cambiar los estados de ánimo, y sabía lo que la música significaba para el mundo. Sus dos grandes pasiones eran hacer música y poner a su amado México, así como a toda la comunidad latina, a la vanguardia, para que el mundo viera su belleza y cultura. ¡Estamos agradecidos con todos los involucrados en la producción y lanzamiento del álbum ‘Los Dúo 3’”, dijo Iván Gabriel Aguilera, el hijo del cantante.

A lo largo de su estelar carrera de 45 años, Juan Gabriel lanzó 47 discos y ayudó a popularizar la música regional mexicana en todo el mundo. Recibió innumerables premios y homenajes, incluyendo 17 Premios Billboard, Premio ASCAP al Compositor del Año, 11 Premios Lo Nuestro, 2 Latin GRAMMYs®, seis nominaciones al GRAMMY®; más de mil discos de oro, platino y multiplatino.

El cantante ganó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2002 y entró en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard en 1996. Según la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, Juan Gabriel ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha compuesto unas 1.800 canciones.

LISTADO DE CANCIONES QUE FORMAN PARTE DEL ÁLBUM “LOS DÚO 3” DE JUAN GABRIEL

1. “Déjame Vivir” dueto con Anahí

2. “Por Qué Me Haces Llorar” dueto con Gloria Trevi

3. “Cada Vez Y Cada Vez” dueto con Pepe Aguilar

4. “De Mí Enamórate” dueto con Danna Paola

5. “He Venido A Pedirte Perdón” dueto con Mon Laferte

6. “Have You Ever Seen The Rain” dueto con John Fogerty

7. “Nada Más Decídete” dueto con Ángela Aguilar

8. “Luna Tras Luna” dueto con George Benson

9. “Yo No Nací Para Amar” dueto con Lasso

10. “Venecia Sin Ti” dueto con Charles Aznavour

11. “Te Doy 8 Días” dueto con La Adictiva

12. “Déjame “dueto con Luciano Pereyra

13. “Mía Un Año” dueto con Eslabon Armado

14. “Ya” dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India