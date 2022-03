Christian Nodal recibirá un importante reconocimiento: ¿Cuándo y dónde?

El ídolo de la nueva generación de la música regional mexicana Christian Nodal será reconocido con el premio Evolución Extraordinaria que otorgarán los Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2022, durante su séptima ceremonia de premiación que se realizará el 21 de abril y será transmitida en vivo por Telemundo a partir de las 7pm/6c desde el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada.

La estrella mexicana también iluminará el escenario de los Latin AMAs 2022 con una actuación musical completamente en vivo que promete conquistar a los miles de televidentes de habla hispana que sintonizan la premiación a través de la señal de Telemundo.

El premio Latin AMAs Evolución Extraordinaria se entrega a un artista joven que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera logrando alcanzar éxito de manera acelerada en poco tiempo. Otros artistas que recibieron este reconocimiento anteriormente son Maluma (2018), Becky G (2019) y Ozuna (2021).

Christian Jesús González Nodal, de 23 años, ha tenido un ascenso veloz desde que irrumpió en la escena musical con tan solo 17 años, al romper esquemas con un estilo propio en donde fusionaba el sonido clásico del Mariachi con toques exquisitos de acordeón. Esto le ha brindado al mundo de la música mexicana un nuevo giro a este sonido reconocido mundialmente, convertido ahora por este talentoso artista en “Mariacheño”, entrando en el gusto de jóvenes y adultos por igual.

Considerado como el ídolo de la nueva generación de la música regional mexicana, el artista originario de Caborca, Sonora (norte de México) procedente de una familia de músicos, es considerado un fenómeno de la música. Su primer sencillo “Adiós Amor” (2016) se convirtió en una explosión musical y lo lanzó a la fama tanto en México como en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Sus álbumes Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019), AYAYAY! (2020) y Recordando a una Leyenda (2021) han logrado el éxito de inmediato en todas las plataformas y lo han catapultado internacionalmente.

Con Me Dejé Llevar, Nodal rompió el récord como el primer artista masculino en permanecer por más de 72 semanas en la posición No.1 de la lista Regional Mexican Álbum de Billboard en la historia de este chart. El tema “Adiós Amor” incluido en ese disco tiene más de 1.1mil millones de vistas en YouTube, mientras que el disco tiene múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino. Su segundo disco Ahora, lleva más de 2.7 mil millones de streams y cada sencillo lanzado continúa en los primeros lugares de popularidad y entre los temas más destacados en las plataformas digitales. AYAYAY! deluxe versión debutó No. 1 en la lista de Regional Mexican Albums de Billboard y el sencillo “Se Me Olvidó” tuvo un debut histórico, al colocarse dentro del Top 100 Global de Spotify en la posición No. 66, convirtiendo a Nodal en el primer artista regional mexicano en debutar en esta lista.

Su nuevo sencillo “Ya No Somos Ni Seremos” debutó en el Top 10 del Hot Latin Songs de Billboard, su mayor debut como solista. El tema ya es Disco de oro en México y el debut del video se convirtió en tendencia en 19 países. Hace unos días, Nodal estrenó además un dueto con Maná en una nueva versión de uno de los éxitos de la banda “Te Lloré Un Río”.

Gracias a su versatilidad, Nodal ha colaborado con otros jóvenes artistas como Sebastián Yatra, Piso 21, Ángela Aguilar y Gera MX y en muy poco tiempoha acumulado múltiples premios gracias a su talento y carisma, incluyendo cuatro Latin American Music Awards, seis Premios Billboard de la Música Latina, cinco iHeart Radio Awards y dos premios Spotify, entre otros.

Los Latin AMAs, producidos por MBS Special Events y Telemundo, celebrarán lo mejor de la música latina y destacarán emocionantes interpretaciones musicales que serán anunciadas más adelante.

Los Latin AMAs 2022 se transmitirán en vivo simultáneamente en el servicio de streaming Peacock, por el canal de cable de entretenimiento en español, Universo, y a través de las Américas por Telemundo Internacional.