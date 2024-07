Christian Nodal gana demanda de Cazzu: Ella pedía 135 mil dólares mensuales

El cantante mexicano Christian Nodal se separó en mayo de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti. A dos meses de haberse separado, el programa Sale El Sol informó que “la reggaetonera le había pedido una costosa pensión alimenticia para su hija” que cumplirá un añito el próximo 14 de septiembre.

Cazzu le había pedido $135 mil dólares al mes pero este se habría negado.

Según Sale El Sol, Cazzu pidió $135 mil dólares mensuales para los gastos de Inti, cantidad con la que Nodal no habría estado de acuerdo. Por lo que Nodal contrato a unos abogados para reducir la cifra. Ellos lo lograron y ahora el cantante de música regional mexicana tendrá que pasarle $6,700 dólares al mes a su hija Inti.

“No está tan contenta porque ella solicitó $135 mil dólares de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue $6,700 mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, comentó Alvarado en el programa de Imagen TV.

Se dice que Cazzu no quiere que Inti tenga la nacionalidad mexicana

Cazzu vive con su hija en Argentina. La pequeña nació en Argentina. Al parecer Cazzu estaría impidiendo que su hija Inti obtuviera la nacionalidad mexicana.

Fue el 16 de julio que se dio a conocer que Cazzu estaría negando que su bebé obtenga la nacionalidad mexicana que por derecho le corresponde.

Según el programa Chisme no like!, la artista urbana no quiere que Inti tenga relación con el país de donde es originario su famoso padre. “Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea, por nada en el mundo, mexicana, porque la niña es argentina”, dijo uno de los conductores del programa.