Christian Nodal: ¿Cuánto dinero tiene el cantante?

Christian Nodal es uno de los cantantes de música regional mexicana más importantes del momento. En la actualidad, Nodal se ha apoderado de las principales carteleras musicales con sus exitosas canciones que son coreadas por millones de personas a nivel mundial.

Nacido bajo el nombre de Christian Jaime González Nodal y conocido artísticamente como Christian Nodal, el cantante de origen mexicano es una de las grandes promesas de las nuevas generaciones de cantantes de música regional mexicana. Con tan solo 23 años de edad, Nodal ha logrado amansar una fortuna de millones de dólares.

De acuerdo con el sitio web Idol Net Worth, la fortuna de Christin Nodal asciende a los 80 millones de dólares, una sorprendente suma de dinero que ha logrado gracias a sus exitosas giras musicales y regalías por sus álbumes musicales.

Christian Nodal cobra un aproximado de 90 mil dólares por cada uno de los conciertos que ofrece en países como México y los Estados Unidos, según información reseñada por Univision.

En cuanto a las ganancias por las reproducciones de sus canciones en plataformas como Youtube y Spotify, Univision destacó que el artista mexicano gana un aproximado de 2 mil o 3 mil dólares al mes.

Los sitios web Fame Ranker y Popnable puntualizaron que el ex novio de Belinda también es dueño de un sinfín de inmuebles y autos de lujo que cuentan como patrimonio en su sorprendente fortuna.

Considerado como el ídolo de la nueva generación de la música regional mexicana, Christian Nodal, originario de Caborca, Sonora (norte de México) procedente de una familia de músicos, es considerado un fenómeno de la música. Su primer sencillo “Adiós Amor” (2016) se convirtió en una explosión musical y lo lanzó a la fama tanto en México como en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Sus álbumes Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019), AYAYAY! (2020) y Recordando a una Leyenda (2021) han logrado el éxito de inmediato en todas las plataformas y lo han catapultado internacionalmente.

Con “Me Dejé Llevar”, Nodal rompió el récord como el primer artista masculino en permanecer por más de 72 semanas en la posición No.1 de la lista Regional Mexican Álbum de Billboard en la historia de este chart. El tema “Adiós Amor” incluido en ese disco tiene más de 1.1 mil millones de vistas en YouTube, mientras que el disco tiene múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino. Su segundo disco Ahora, lleva más de 2.7 mil millones de streams y cada sencillo lanzado continúa en los primeros lugares de popularidad y entre los temas más destacados en las plataformas digitales. AYAYAY! deluxe versión debutó No. 1 en la lista de Regional Mexican Albums de Billboard y el sencillo “Se Me Olvidó” tuvo un debut histórico, al colocarse dentro del Top 100 Global de Spotify en la posición No. 66, convirtiendo a Nodal en el primer artista regional mexicano en debutar en esta lista.

Su nuevo sencillo “Ya No Somos Ni Seremos” debutó en el Top 10 del Hot Latin Songs de Billboard, su mayor debut como solista. El tema ya es Disco de oro en México y el debut del video se convirtió en tendencia en 19 países. Hace unos días, Nodal estrenó además un dueto con Maná en una nueva versión de uno de los éxitos de la banda “Te Lloré Un Río”.

Gracias a su versatilidad, Christian Nodal ha colaborado con otros jóvenes artistas como Sebastián Yatra, Piso 21, Ángela Aguilar y Gera MX y en muy poco tiempo ha acumulado múltiples premios gracias a su talento y carisma, incluyendo cuatro Latin American Music Awards, seis Premios Billboard de la Música Latina, cinco iHeart Radio Awards y dos premios Spotify, entre otros.