Chiquis revela look tipo ropa interior para su nuevo video

Chiquis prepara el video de su nuevo tema “El Honor” y ha adelantado imágenes de uno de los looks que lleva en la producción. A juzgar por lo revelado, el atuendo es tipo ropa interior y muy sensual. Obviamente, se trata de una especie de carta de despedida para un amor que no la supo valorar, así que tiene todo el sentido del mundo que además de cantarlo, también muestre sus atributos.

La canción es el cuarto sencillo de su próximo disco que, según ha contado la artista, es un reflejo de lo que fue su vida desde finales de 2020 y 2021.

En ese contexto, tiene sentido que sean canciones de despecho y de despedida, de fuerza y hasta de autoestima. El proceso de separación de una pareja, en especial de un primer esposo, es doloroso, complicado y, en los mejores casos, suele provocar una revisión interna para entender qué pasó y qué responsabilidad se tuvo en el proceso.

En el caso de Chiquis y su ex Lorenzo Méndez, la artista y empresaria ha sido muy honesta. En su libro “Indetenible” compartió su proceso y sus reflexiones, a partir de un diario que llevó durante toda su relación con el ex líder vocal de La Original Banda el Limón.

Hoy en dia, Chiquis quiere contar su historia y compartir las lecciones que aprendió, con el deseo de inspirar a otras personas, “no solo mujeres”, dijo, a que no cometan sus mismos errores. Aunque nadie aprende por cabeza ajena, según afirma en refrán, sí que verse en un espejo puede ayudar a tomar una decisión.

“La gente puede hablar lo que quiera, pero los artistas procesamos nuestras experiencias de esta manera”, indicó, anticipándose a los comentarios de que estaría aun enamorada de su ex, o de que se está lucrando con el divorcio. Por eso, es fácil imaginarla el año pasado hablando con el compositor Luciano Luna y pidiéndole una canción que contara esa rabia que da despedirse de alguien que sientes que no te apreció. Es lo que canta en “El Honor”.





El Honor, ya disponible. 2022-03-26T02:09:06Z

El video, filmado en California, es protagonizado por Chiquis y a juzgar por lo que publicó en sus redes, representa la fuerza de una mujer decidida a seguir adelante, pero con la necesidad de recordarle a ese ex que no fue que ella lo dejo de querer, sino que él con su comportamiento la obligó a tomar esa decisión. Fue exactamente lo que contó en “Indetenible”.

Por eso, tiene total sentido que para una de las secuencias se haya puesto ese atuendo de encaje negro, que muestra bastante piel y que recuerda a la ropa interior, aunque no es una de las baby dolls de Chiquis. Claro, eso acompañado de una melena leonina, unos zapatos de infarto y un maquillaje de mujer mega poderosa. En el fondo, quién no sueña pasearse frente a un ex marido, novio, affair, amigo con derecho, o lo que sea, luciendo como una reina sexy y triunfadora.

Chiquis ha dicho que el video saldrá pronto. No ha especificado si ese pronto es días o semanas, pero lo que sí ha dejado claro es que tendrá la misma fuerza de la canción.