Acusan a Chiquis Rivera de seguir pendiente de su ex Lorenzo Méndez

Este fin de semana no fue nada de bueno para Lorenzo Méndez, el aún esposo de Chiquis Rivera se enfrascó en una pelea con el empresario que lo había contratado para cantar en un recinto en la ciudad de Anaheim, California. El desencuentro, que habría terminado a los golpes, dejó muy desanimado al cantante.

Según el artista, ante la negativa del empresario de pagarle lo que habían acordado, decidió no subirse al escenario y abandonar el lugar. La negativa del empresario se debería a que no llegó el público esperado al evento, según publica el diario El Heraldo de México.

“Me da mucha vergüenza más que nada, hasta un poquito enojado, la verdad, porque es un evento que estaba esperando por mucho tiempo, presentarme aquí en un teatro, en algo bonito, algo espectacular en el sur de California en Anaheim. Y pues nada, unas personas que la verdad yo estaba confiando yo hice de mi parte y hasta más para promover el evento, al final nomás porque no se le dio la chin**** gana no quisieron pagarnos lo que es (…) Me pone en una mala posición ante la gente que me vino a ver mi presentación y me pone en una pasión también como artistas, no sé cómo explicarlo, estuvieron medios yo quise atender a los medios, también se puso feo eso, no sé gente la verdad. Estoy triste”, relató el cantante en un video que subió a las historias de su cuenta de Instagram, donde se ve claramente afectado.

Luego de que se hizo público el escándalo de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera, de 36 años, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que muchos cibernautas interpretaron iba directamente dirigido a su ex, de quien a pesar de haberse separado en 2020, aún no logra divorciarse.

“Es una locura hasta dónde llegan algunas personas para causar controversia intencionalmente y llamar la atención #triste”, escribió la hija de la fallecida Jenni Rivera. Inmediatamente sus seguidores asumieron que se refería al artista, de 35 años.

“@LorenzoMendezz, baby dile a tu ex que te supere, tan pendiente de ti. ¿Qué le importa?”, “Ya supera a Lorenzo Chiquis. ¿A ti qué te importa, metida? ¿Sabe tu “my love” que andas al pendiente de tu aún esposo? ¿Qué te ardió? Vive y deja vivir, que tú mejor que nadie hace cosas para llamar la atención, por ejemplo tu libro”, y “Se ve que estás bien ardilla Chiquis, aún estando con otro hombre estás día y noche pendiente de la vida de LORENZO. No cabe la duda que te sigue moviendo el tapete”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

En su libro “Invencible”, la cantante, de 36 años, relató que su matrimonio con Méndez acabó debido a sus vicios y malos tratos, e incluso lo acusó de haberle escupido en la cara, acusaciones que el cantante desmintió.

Actualmente, Chiquis se encuentra en una feliz relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien afirma ha pensado en casarse y tener hijos.