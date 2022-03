El sabio consejo de Chiquis Rivera para triunfar en la vida

El éxito de Chiquis Rivera ha sido el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Si bien, la cantante y empresaria, nació en una familia de músicos y contó con una brillante madre que le enseñó mucho, ha sabido abrirse camino sola en una industria difícil.

Es por eso que sus consejos son tan valorados por sus seguidores, quienes la ven como un verdadero ejemplo a seguir en cuanto a superación personal y resiliencia. Además de haber superado años de abusos sexuales de parte de su padre biológico, siendo solo una niña, también logró transitar de manera positiva por la pérdida de su madre en un trágico accidente aéreo, una difícil ruptura amorosa y constantes cuestionamientos a su apariencia física, por no tener un cuerpo talla 2.

¿Cómo lo hace Chiquis para superar aquellos momentos en que amanece sin ganas de hacer nada? fue una de las preguntas que le hizo uno de sus seguidores durante el último capítulo de su podcast Chiquis and Chill.

“Tengo días en que solo quiero estar recostada y lo hago. Cuando quiero llorar lloro, a veces ando de mal humor y me tomo tiempo para mí. Aprecio los momentos en que no estoy tan bien, los acepto y luego avanzo. Uno debe permitirse tener esas emociones y sentirlas. Yo las siento, las reconozco y luego las dejo ir”, explicó tras revelar que como todo el mundo a veces tiene malos días.

Asimismo, la hija mayor de Jenni Rivera entregó lo que para ella es una de las claves del éxito: fijarse objetivos. “Mi principal motivación es saber que tengo una meta, un plan. La vida sin un plan no funciona. Si tienes un plan te mantienes enfocado en eso y utilizas tu energía para lograrlo. Es lo que te mantiene activo y con ánimo”, señaló.

La artista y empresaria reconoció que se le han hecho difíciles las constantes críticas a su cuerpo. Sin embargo, afirmó que aprendió a quererse y a valorarse.

“He tenido que luchar con esto, porque muchas personas han dado su opinión sobre mi físico. Creo que es importante no enfocarse en los prototipos o lo que la sociedad nos ha hecho pensar en cómo uno debería lucir. Gran parte de lo que vemos en las revistas no es real. Incluso aquellas chicas que tienen cuerpos espectaculares, se han realizado cirugías, y eso está bien, pero es importante ser consciente de que no es real”.

Chiquis destacó que comprendió que el cuerpo perfecto no existe. “Uno debe enfocarse en que existe alguien para quien tu cuerpo será perfecto con todas sus imperfecciones. En vez de fijarte en lo que no te gusta, enfócate en las partes de tu cuerpo o en de tu forma de ser que sí te agradan”, concluyó.