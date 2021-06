Rosie Rivera enfrenta auditoría por la fortuna de Jenni Rivera

Rosie Rivera confirmó este mes de junio que enfrenta auditoría por ser la albacea de los bienes de la desaparecida Jenni Rivera. Los medios reportan que son los hijos de la Diva de la Banda que están exigiendo cuentas a su tía. “Una auditoría significa que los beneficiarios quieren saber cómo se administra su dinero porque el dinero es de ellos, siempre lo fue y siempre lo será”, explicó Rosie a través de un video que fue pubicado en Chicapicosa 2. “Es tan común que desde que comencé este encargo ya lo sabíamos, no es una sorpresa . Ni siquiera es el primero”.

La noticia llega tras el anunció que Rosie planea renunciar a su papel de albacea. Rosie, hermana y albacea de Jenni Rivera confirmó este mes de junio que se está realizando una auditoría a Jenni Rivera Enterprises (JRE). Se reporta que la auditoría fue solicitada por Johnny López, el hijo menor de Jenni, y que su hermana Chiquis Rivera lo está apoyando. Durante el show matutino de Despierta América, Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, dijo que “creo que es mi sobrino el más chico, Johnny, no sé cuánto esté involucrada mi sobrina Chiquis” y aseguró que la auditoría comenzó hace semanas.

1. La auditoría es para saber en que está el estado de la empresa y dinero que Jenni Rivera dejo a sus hijos

TVyNovelas publicó que Chiquis hizo que sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera realizaran una auditoría para conocer cuál es el estado actual de la empresa y el dinero que dejó su madre, en particular, por la inesperada renuncia de su tía a su cargo de albacea y directora ejecutiva de JRE.

2. Rosie Rivera planea retirarse como albacea de la fortuna de Jenni Rivera

Después de ocho años como albacea de la fortuna y empresas de su hermana Jenni, Rosie busca renunciar a su puesto. Rosie dijo a través de sus redes que el peso de ser responsable de los bienes de su hermana ha sido lo más difícil que ha tenido que afrontar, pues ha hecho a un lado sus propias metas profesionales y personales, así como las de su esposo, Abel Flores. “El manejar el dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie…Hay proyectos que quiero terminar, la película de Jenni, el documental de Monterrey, el disco en inglés y un disco más en español, pero el legado de Jenni no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos y que mis sueños”, explicó Rosie.

3. No es la primera vez que le piden una auditoría a Rosie Rivera

Rosie Rivera explicó en sus redes que el verdadero motivo de la auditoría es porque los dueños, que en este caso son los cinco hijos de la intérprete, quieren conocer el estado monetario de la empresa. La hermana de Jenni Rivera dijo que no es la primera, porque hace tiempo una de ellas la solicitó. “Una auditoría significa que los beneficiarios quieren saber cómo se administra su dinero porque el dinero es de ellos, siempre lo fue y siempre lo será, es tan común que desde que comencé este encargo ya lo sabíamos, no es una sorpresa . Ni siquiera es el primero”, explicó en el video tomado de Chicapicosa2.

Además agregó que las auditorías son normales en cualquier empresa porque son un medio para conocer cómo se ha llevado a cabo su operación. Ella declaró que no había querido hacerlo público porque prefiere mantener su vida en privado, no porque tenga miedo de que los resultados salgan en su contra. También dijo que desde la repentina muerte de la “Diva”, sus abogados han estado supervisando el manejo de su fortuna en cada una de sus áreas. “Soy una persona que se sostiene por límites…No me escondo de nada, que no temo, hasta esta auditoría me ayudar”.

4. Rosie Rivera pospuso sus planes para ser la albacea de la fortuna de Jenni Rivera View this post on Instagram A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

Rosie asegura que ha tenido que posponer todos sus planes por tener que manejar la fortuna de su hermana Jenni. “Por mucho tiempo dejé morir mis sueños, los puse en pausa, mi esposo puso sus sueños en pausa… hemos decido entre familia, todos de la misma opinión, aunque no lo decimos o aunque a veces no estamos en las mejores situaciones, pero todos hemos acordado que no debe ser un familiar”, dijo Rosie, informa Hola!. “Le doy gracias a mi hermana por dejarme en este lugar, porque aprendí mucho, porque crecí como mujer, porque soy la mujer que ella vio antes de que yo la viera. Ella vio a esta mujer, cuando yo me vi tirada, ella vio mi valor y ella vio que yo podía llevar este trabajo…A veces he tenido coraje con mi hermana, porque quedó un desastre… con la situación en que ella se fue, he sido el blanco de mucho coraje, de muchas emociones que yo no causé. Pero cuando Jenni se fue, un mundo quedó herido y cuando estas personas heridas quisieron culpar a alguien, yo fui ese blanco”.

5. Rosie Rivera planea preparar por un año al futuro albacea de la fortuna de Jenni Rivera

Rosie dijo que “está feliz con el trabajo que ha hecho en memoria de Jenni y con el apoyo que le ha brindado a sus sobrinos. También dijo que decidió dejar su puesto porque es un buen momento y ella se encargará de preparar a la próxima persona que hará el papel de albacea de la fortuna de su hermana durante aproximadamente un año para que todo siga como está ahora”.