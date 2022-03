El romántico ritual de Lupillo Rivera y su esposa en vacaciones ¿Qué hacen?

Lupillo Rivera y Giselle Soto se han propuesto disfrutar de la vida juntos y dar rienda suelta a su amor. La pareja no escatima en muestras de amor por el otro, y contantemente se están mandando cariñosos mensajes a través de sus redes sociales.

Los viajes han sido una parte fundamental en su historia de amor. Han visitado paradisíacas playas y recorrido hermosas ciudades. Durante sus actuales vacaciones por la Riviera Maya, la cosmetóloga, de 26 años, reveló que desde sus inicios como pareja tienen un ritual juntos.

“@lupilloriveraofficial y yo tenemos la meta de alcanzar a ver la puesta de sol en cada viaje juntos. Y cada vez que tengo esa oportunidad… de ver la puesta de sol con el sonido de las olas, me da un sentimiento de gratitud, felicidad y pura bendición. Me recarga y me ayuda a prepararme para lo que me depara la vida”, escribió Giselle Soto en su cuenta de Instagram, junto a un video que subió de una hermosa puesta de sol en Cancún.

Lupillo Rivera no puede esconder lo feliz que se encuentra junto a Giselle Soto. Y es que la pareja no solo disfruta del glamour y las alfombras rojas, en diversas ocasiones el cantante ha compartido sencillos, pero gratificantes momentos de la vida cotidiana junto a quien llama “mi esposa”.

“Cuando hay tranquilidad, amor y paz en tu vida tu sonrisa lo demuestra. AMORE gracias por otro año mas conmigo TE AMO!!! @gorgizz”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde aparece abrazado junto a la empresaria y a su perro, en la comodidad de su casa y luciendo totalmente relajados.

Ni siquiera los desencuentros públicos con su hermano menor, Juan Rivera, le han podido quitar la sonrisa a Lupillo Rivera. Aunque muchos de sus seguidores destacan la gran diferencia de edad que tiene con su mujer, él tiene 50 y ella 26, y le preguntan si es su hija, la mayoría de sus seguidores apoyan su relación y se muestran felices de verlo junto a una mujer que lo hace feliz.

“Hermosa pareja, bendiciones para ambos. Me encanta verlos juntos, son tan positivos, por favor nunca cambien”, “Dios bendiga su amor para la eternidad”, y “Aunque Giselle me ganó a mi moreno, los amo a los dos juntos, me encanta cómo se llevan. Échele pelón”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Por su parte, Giselle Soto ha dejado claro que no caerá en chismes ni escándalos, sino simplemente se centrará en lo importante. “El tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en algo que no sea amor, buenas vibras y felicidad”, escribió junto a una foto donde aparece dejándose querer por su amore.