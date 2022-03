Lupillo Rivera reacciona a controvertidas palabras que le dedicó su hermano Juan

Lupillo Rivera no pudo guardar silencio luego de que su hermano Juan le dedicará extensos párrafos en una publicación que subió a su cuenta de Instagram, donde, entre otras cosas, afirmaba que el cantante le había hecho mucho daño.

“Siempre quise tener una relación así de HERMANOS cercanos, pero nunca se pudo. Serían nuestras responsabilidades, matrimonios, caracteres y/o diferencias. No sé, pero así fue. No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe”, fueron algunas de las fuertes declaraciones que hizo Juan Rivera sobre su distanciado hermano.

Lupillo optó por responderle a través de la misma plataforma a su hermano menor. En la sección de comentarios le dejó su sentir.

“No te preocupes carnal…con DIOS solamente te irá de maravilla… El estar cerca de la familia no te hace mejor persona y estar lejos de la familia no hace persona mala tampoco, son las cosas de la vida. Todos tenemos nuestra propia familia que proteger, aunque sea hasta de un mismo hermano. DIOS te bendiga a ti y a tu familia, y que DIOS nos perdonhttps://www.instagram.com/p/CYc0_BQpa03/e a cada quien por nuestros errores. ¡Échale ganas!”, le escribió Lupillo.

Los cibernautas no tardaron en reaccionar frente a la respuesta de Lupillo. “Por eso te admiro mi Lupe, you NAILED it. Así es, a los 2 les ira bien siempre que vayan de la mano de DIOS”, “Te quiero Lupillo. Cada quien da y desea lo que tiene en su corazón y tú eres un claro ejemplo. Sigue así”, y “@lupilloriveraofficial así se habla. Eres una chingonada”, fueron algunos de los comentarios.

Quien también respondió a las palabras de Juan Rivera sobre Lupillo, fue su hermana Rosie, quien, al igual que Juan, se encuentra distanciada de “El toro del corrido”.

“Hombre, esta (publicación) dolió y ayudó a la vez. La verdad nos libera incluso cuando duele. Yo sé que lo amas. Aún ahora. Bajo todas las emociones de ambas partes, yo sé que hay amor. Tal vez esa sea la esperanza que guardo. Amor. Yo sé que le has dado tu todo a esta relación y por eso te admiro y respeto. Siempre amaré a Lupe. Gracias por tu coraje para hacer esto. Me alegra que las personas puedan llegar a ver tu corazón”, fue el comentario que dejó la menor de los hermanos Rivera.