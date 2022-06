Lupillo Rivera transformó en canciones su dolor por Jenni Rivera

Lupillo Rivera tiene más de 1.000 canciones grabadas que el público no ha escuchado. Es todo un tesoro que el cantautor tiene en casa y que no sabe cuándo o cómo los sacará a la luz. Ese gran legado fue creado en cierta forma gracias a su hermana Jenni Rivera.

El artista contó en una entrevista en México que las canciones, muchas de su autoría, nacieron a finales de 2012 y principios de 2013, gracias a una iniciativa de su equipo de trabajo, que mantiene hoy en día. Sus colaboradores decidieron meterlo en el estudio para que procesara con música la terrible etapa que vivió tras la muerte de Jenni Rivera, pues durante los primeros días de la tragedia no se pudo desahogar, pues tenía el rol de ser el contacto entre el gobierno mexicano y sus padres, hermanos y sobrinos.

Una vez que el cuerpo de Jenni Rivera regresó a Los Ángeles y terminaron todos los trámites funerarios y homenajes, Lupillo Rivera recordó llorando como “colapsó” y pasó días bebiendo y llorando. “No lo podía soportar”, confesó.

Por eso, sus compañeros llegaron a la conclusión de que la única forma en la que el artista podría evitar protagonizar otra tragedia era que volcara todo su dolor en música.

“Me dijeron que tomara si quería, que llorara si necesitaba, pero que hiciera música. Pasé semanas en eso”, confesó.

El artista reveló que ya a lanzado alguno de los temas que salieron en esas semanas oscuras. De hecho, les entregó a sus hermanos Rosie y Juan 11 de ellos, para que los sacaran en la disquera que armaron con Sony Music. Lamentablemente, esto también provocó la última pelea entre ellos, que para este junio de 2022 los mantenía sin dirigirse la palabra.

Sin embargo, Lupillo Rivera aseguró que la mayoría de los temas siguen guardados y que aun no tiene planes sobre qué hará con ellos. El artista se ha enfocado en componer y lanzar temas nuevos, pero seguramente en algún momento esas canciones verán la luz. Sería muy interesante conocer qué canciones de otros artistas le dieron consuelo cuando su duelo por Jenni Rivera estaba más crudo y qué canciones le salieron del alma. Sin duda, no solamente los disfrutaría su público, sino que le servirían a muchas personas que estuvieran pasando por una experiencia similar.

Algo que puede dar una idea son los distintos homenajes que el artista le ha ofrecido a Jenni Rivera a lo largo de los años en sus aniversarios luctuosos y en lo que habría sido su cumpleaños. Es una tradición que comenzó durante el espectáculo funerario que la familia Rivera, los amigos y los fans de la Diva de la Banda hicieron en la ciudad de Los Ángeles en diciembre de 2012, poco después de su muerte en un terrible accidente aéreo en las afueras de la ciudad mexicana de Monterrey.

Lupillo Rivera ya ha adelantado que le tiene una sorpresa a los hijos de Jenni Rivera para este décimo aniversario de la muerte de la artista, pero todavía no ha dado detalles. ¿Estará alguna de esas 1.000 canciones en los planes? Habrá que esperar y ver….