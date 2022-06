Lorenzo Méndez le hace sentido homenaje a Selena Quintanilla

Lorenzo Méndez le hizo un sentido y conmovedor homenaje a Selena Quintanilla, durante una visita a la ciudad natal de la reina del tex-mex. El ex de Chiquis estaba en la ciudad de Corpus Christi y aprovechó para “rendirle homenaje a la reina”, según escribió en su cuenta de Instagram.

Pero Méndez, quien está comenzando a desarrollar una carrera como solista, hizo mucho más que eso. El artista fue al cementerio donde descansan los restos de Selena e hizo un video para mostrarle a sus fans cómo es el espectacular lugar. Se trata de un sitio con mucho verdor y dominado por el morado que caracteriza a la artista, en referencia al traje de ese color que usó en su última presentación.

Ese show en el Astrodome de la ciudad de Houston, tuvo lugar el 26 de febrero de 1995. Fue el último gran concierto de Selena y el más grandioso. El park tiene capacidad para albergar 55.000 personas.

El concierto de la reina del tex-mex en Corpus Christi fue también fue el último show de la artista que fue capturado por las cámaras de televisión. Es tan icónico que fue reproducido en la película sobre su vida, que fue protagonizada por Jennifer López.

Lorenzo Méndez se ha declarado abiertamente como fan de Selena Quintanilla y la ha definido como una de sus inspiraciones para entrar al mundo de la música regional mexicana.

El artista tenía apenas 9 años cuando Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 allá mismo en Corpus Christi. Méndez vivía en la ciudad de El Paso, ambas en el estado de Texas. La artista era muy popular en vida entre la comunidad mexicana-americana y después de su muerte su leyenda creció aun más, al igual que su fama.

Selena está en enterrada en el cementerio Seaside Memorial Park de Corpus Christi. El funeral tuvo lugar el 3 de abril de 1995 y dos años después fue inaugurada una placa con su imagen y el área fue bautizada como el Mirador de la Flor. El nombre es en referencia a “Como la flor”, la canción que Selena Quintanilla inmortalizó en 1992.

Al igual que muchos de los fans de Selena, Lorenzo Méndez se tomó el tiempo para ir hasta el Seaside Memorial Park y presentarle sus respetos a la artista. Fue un momento muy especial para él y para sus fans, que le aplaudieron la decisión de pasar por allí.

“Qué bonito detalle, siempre tan humilde”, escribió una chica en la sección de comentarios de Instagram. “Ojalá algún día pueda hacer lo mismo”, expresó otra. “En mi ´bucket list´(lista de cosas que hacer antes de morir)”, agregó una tercera. El resto de los comentarios siguen la misma onda, con aplausos por su decisión de visitar la tumba de Selena y expresiones de los deseos de hacer lo mismo.

El amor por Selena Quintanilla y su música era una de las muchas cosas que unían a Lorenzo Méndez con su ex Chiquis. Los dos tienen una pasión infinita por la música regional mexicana y nadie ha superado su influencia y su poder. Por otra parte, los dos se identificaban con la artista por ser hijos de mexicanos en Estados Unidos.