Lorenzo Méndez acusa a Chiquis Rivera de aprovecharse de su salud mental

Lorenzo Méndez continúa con su malestar por lo relatado por Chiquis Rivera en su libro Invencible, donde brinda detalles de episodios de malos tratos de parte del cantante, además de mencionar su adicción al alcohol y consumo de drogas.

Tras ser cuestionado en el programa Despierta América (Telemundo), el aún esposo de Chiquis admitió que durante su unión con la hija mayor de Jenni Rivera no se encontraba en un buen momento de su vida en términos de salud mental y calificó de mal gusto que Chiquis usara ese periodo de su vida para sacar provecho. De pasado aprovechó de volver a negar que le haya dado un mal trato a la artista, de 36 años.

“No he leído el libro. Lo que sí recibí un mensaje de una persona muy cercana (…) que el nombre de Lorenzo Méndez, que diga cosas como abuso o alguna cosa de ese tipo es absurdo. Siempre me inculcaron el respeto. Se me hace de mal gusto que la persona que más amaste en tu vida use tu salud mental”, señaló el ex integrante de La Banda El Limón.

“Lo he dicho en todas las entrevistas, yo estaba en un mal momento, y que ella lo use para un beneficio personal se me hace de muy mal gusto. Pero ese capítulo ya se cerró y qué bueno que le esté yendo bien a ella. Yo también feliz de mi vida, y nada más que me dejen ser y ser feliz”, agregó Méndez, de 35 años.





Durante el espacio de farándula, Jomari Goyzo salió en defensa de Chiquis tras escuchar las declaraciones de Méndez. El fashionista argumentó que el cantante fue parte de la vida de Chiquis y que ella tiene todo el derecho a contar sobre sus diferentes experiencias, así deba relatar aspectos negativos de quien fuera su pareja.

“Desafortunadamente para él es una persona pública, y ellos públicamente se casaron. Es muy duro que comenten algo malo tuyo, pero si fue la realidad y pasó… Si no pasó que lea el libro y que la demande”, señaló el estilista y conductor de televisión.

En su libro, Chiquis relata que en una ocasión Lorenzo Méndez le pegó una cachetada y la escupió en la cara. Además, afirma que los problemas de Méndez con el alcohol afectó su relación. “Bebía y se metía coca. Ahí es donde me puse firme y decidí dejar de invertir en su carrera, porque era casi como invertir en su adicción”, reveló la empresaria.