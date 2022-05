Disco Abeja Reina de Chiquis: “Cualquiera” – letra/ lyrics

No me trates como cualquiera, that’s not right

Yo no sé lo que tú esperas tonight

Si eres bueno, yo soy buena, gotta treat me right

Y si tú no te desesperas, I just smile

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh

Tranquilo que nos ven, ya te lo dije a ti

A mí me tratas bien o me voy de aquí

Y no quiero pensar que solo me quiere en la cama

Yo solo lo hago si me da la gana

Y yo solo quiero si es verdadero

A mí no me vengas con el mismo juego

Niño, sé sincero, que yo soy diferente

I just want a real love, de ese que no miente

Ven, báilalo

Vamo’ a hacerlo como quiere’, papi, gózalo

Yo solo te quiero sentir

No sé lo que tú piensas de mí

Ven, báilalo

Vamo’ a hacerlo como quiere’, niño gózalo

Yo solo te quiero sentir

No sé lo que tú piensas de mí

No me trates como cualquiera, that’s not right

Yo no sé lo que tú esperas, tonight

Si eres bueno, yo soy buena, gotta treat me right

Y si tú no te desesperas, I just smile

If you treat me right

We could go all night

I just wanna be next to you

If you treat me right

We could go all night

I just wanna be next to you

Ven, báilalo

Vamo’ a hacerlo como quiere’, papi, gózalo

Yo solo te quiero sentir

No sé lo que tú piensas de mí

Ven, báilalo

Vamo’ a hacerlo como quiere’, niño, gózalo

Yo solo te quiero sentir

No sé lo que tú piensas de mí

No me trates como cualquiera, that’s not right

Yo no sé lo que tu esperas tonight

Si eres bueno yo soy buena, gotta treat me right

Y si tú no te desesperas, I just smile

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh

Na-na-na-na-na-na-na

Uh-uh