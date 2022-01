¿Cómo obtener el libro autografiado de Chiquis Rivera?

Chiquis Rivera lo viene anunciando hace tiempo: en su nuevo libro “Invencible”, que saldrá a la venta en febrero próximo, relatará pasajes de su vida de los que nunca había hablado, y que sin duda impactarán a muchos.

Y para quienes no se conforman solo con comprar el libro, sino que quieren una copia autografiada por la autora, la hija mayor de Jenni Rivera ya anunció en su página web las fechas y lugares donde estará firmando ejemplares del libro.

De acuerdo a la información anunciada por Chiquis en su página web, ya tiene agendadas tres fechas para firmar ejemplares. El primero se realizará el 9 de febrero en Grapevine, Texas. El 10 de febrero estará en Houston Texas y el 12 de febrero en The Grove, California. Quienes desean comprar desde ya los boletos para asistir pueden hacerlo AQUÍ.. El valor de cada boleto es de U$27.

En tanto, para quienes deseen pre ordenar una copia del escrito pueden hacerlo AQUÍ.

“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias “INVENCIBLE”. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro (…) Creo que es necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años”, afirmó en una publicación anterior donde anunció su nuevo escrito.

De acuerdo a la empresaria,, de 36 años, a pesar de todo lo malo que le ha sucedido siempre se ha mantenido con su frente en alto, tal como se lo enseñó su fallecida madre, quien desde pequeña le hizo ver la importancia de no victimizarse. “He venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo… y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes!”, afirmó.

Una familia rota

El próximo lanzamiento del libro ha causado alta expectativa luego del quiebre total que ella y sus hermanos tuvieron con sus tíos Juan y Rosie Rivera. En un video que subió a su cuenta de Instagram -donde relató su versión de los hechos y por qué siente que sus tíos no se han comportado correctamente con ella y sus hermanos- señaló que en su libro contaría sucesos pasados con sus familiares que datan desde cuando su madre aún vivía.

Y es que al parecer, la familia Rivera siempre ha enfrentado conflictos, y éstos no se deben solo a los desencuentros que han tenido por la herencia que dejó la fallecida cantante, y la cual por años fue administrada por su hermana Rosie.

Chiquis lamentó que sus tíos sigan pidiéndoles dinero luego de todo lo que su fallecida madre los ayudó en vida. “Ella los cuidó desde pequeños, les daba dinero. ¿Por qué quieren más? (…) Me da mucha tristeza por mi mamá, porque trabajó mucho, se chingó mucho tiempo, no estuvo con nosotros por trabajar, y que se haya llegado a esto está muy cabrón”, recalcó.