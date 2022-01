VIDEO: Chiquis, Thalía y Becky G juntas en pegajosa canción

Chiquis Rivera, Thalía y Becky G, tres poderosas mujeres de la música latina, unieron fuerzas por primera vez para lanzar lo que promete ser un nuevo hit. Con el sencillo titulado “Baila Así”, las tres latinas hacen gala de su ritmo y sensualidad, en conjunto con el dúo de rap Play N Skillz.

“Mis Boss Bees les teníamos esta sorpresa bien guardada! El video oficial de #BailaAsí se estrena este lunes en @youtube! Tres poderosas mexicanas juntas por primera vez 🇲🇽 imperdible! Vamos con todo ¿Están listos para seguir bailando suavecito? @thalia @iambeckyg @playnskillz”, escribió Chiquis Rivera en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde subió una parte del video que muestra a las tres cantantes entonando la movida canción.

En el video se ve a Chiquis envuelta en un ajustadísimo entero negro de cuero con calados en ambos extremos, y un pronunciado escote. Thalía aparece glamorosa con un vestido de gala rojo, mientras que Becky G posa en una bicicleta con un estilo urbano chic.

“Nuestras miradas se juntaron. Y la noche está pa’ bailar. Ya mi cuerpo pide rumba. Y dale ven echa pa’ ‘cá. Yo sé que tu quieres lo mismo. En la cara se te ve (se te ve). Pero si no bailas conmigo. Puede que no se te de. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila!”, es parte de la letra de la canción, cuyo video oficial se estrenará este lunes 24 de enero.

“Esto debe ser una Bomba por favor … Exploten este tema con un mega vídeo … Este ritmo es lo que hace falta … La hicieron maravillosa”, “¡Excelente canción, llena de sabor y picardía!”, “¡Felicidades! Está contagiosa ¡y muy buena energía!”, “No lo esperaba Thalía y chiquis a dueto woooo. Esta pegajosa la canción, muy buen equipo junto a Becky y los chicos de play N”, y “Qué buena música para bailar, se escucha genial. Me encanta que canten juntas Thalía, Chiquis y Becky G”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Chiquis no para, y además de estar lanzando este nuevo tema -que muchos auguran será todo un éxito- está pronta a lanzar su nuevo libro titulado “Invencible”, el cual ya se encuentra disponible para pre ordenar.

“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias “INVENCIBLE”. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro (…) Creo que es necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años”, anunció hace unos meses en su cuenta de Instagram.

La hija mayor de Jenni Rivera ya tiene agendadas tres fechas en Texas y california para entregar ejemplares autografiados de su libro. La cantante afirma que en la nueva publicación, entregará más detalles de los conflictos que ha tenido con sus familiares, y de muchas circunstancias difíciles que le ha tocado vivir y que nunca había hecho públicas.