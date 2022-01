Chiquis Rivera afirma que sufrió depresión tras perder embarazo

La cantante Chiquis Rivera se encuentra en un muy buen momento de su vida. Además de estar disfrutando de sus éxitos profesionales, la artista, de 36 años, vive una feliz relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien se declara totalmente enamorada.

Sin embargo, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, aún no olvida al bebé que perdió cuando tenía 19 años.

Durante la transmisión de su podcast Chiquis and Chill, la artista reveló que fue muy duro haber sufrido un aborto espontáneo y que cayó en una depresión.

“No sé por qué, pero en mi mente sentía que era una niña. La llamamos Génesis y durante dos años celebramos su cumpleaños”, señaló Chiquis sobre el embarazo que perdió cuando tenía 19 años. “Fue con mi segundo novio, llamado Héctor, estuve con él por cuatro años”, agregó.

De acuerdo al relato de la cantante, cuando supo que estaba embarazada sintió mucho miedo, pero junto a su novio decidieron tener al bebé. “Iba bajando la escalera con una canasta de ropa y me caí muy fuerte. Como a los cuatro días comencé a sangrar abundantemente y sentí mucho dolor. En mi siguiente periodo sentí mucho dolor y fui al doctor, me dijeron que la caída podría estar relacionada con la pérdida”, explicó.

“Él y yo estuvimos muy tristes. A la bebita que estaba en el cielo la llamamos Génesis. Aunque yo no estaba lista para tener un bebé amaba a mi novio y ya me estaba preparando para tener al bebé. Cuando tuve la perdida caí en depresión. Sentí que había algo malo con mi cuerpo”, agregó.

Chiquis afirmó que su embarazo se debió a que mantuvo relaciones sexuales sin protección, y que fue tan dura la experiencia de sufrir una pérdida, que no pudo tener relaciones por mucho tiempo, y cuando ya estuvo mejor comenzó a usar protección. “Me daba mucho miedo volver a quedar embarazada, porque todo el proceso fue muy doloroso”, afirmó.

La intérprete de “Cualquiera” motivó a las mujeres que estén pasando por una situación similar a buscar ayuda. “Yo no le conté a mi madre, porque me dio miedo, yo siempre busqué su aprobación y no quería decepcionarla (…) pero es necesario hablarlo, tal vez no a un familiar, pero sacar esos sentimientos. A la única persona que le conté de mi familia fue a mi tía Brenda y ella se portó muy bien conmigo”, recalcó.

Respecto a qué sucedió con su pareja de ese entonces, Chiquis señaló que él fue el primer hombre que le pidió matrimonio. “Yo cancelé la boda tres meses antes porque no estaba lista para dejar el nido, para dejar a mi familia, y creo que eso le rompió el corazón (…) hace años que no hablamos, pero estoy muy agradecida de esa relación, porque aprendí mucho. Hoy él está casado con una mujer maravillosa y tiene tres hijos”.

Sobre una futura maternidad, la artista señaló que actualmente no utiliza métodos anticonceptivos y que pronto congelará sus óvulos. “Pienso que debe pasar lo que tenga que pasar, no me estoy cuidando. Antes no quería tener hijos porque desde que recuerdo he estado criando, yo crié a mi hermano Johnny, cuando él tenía 6 meses mi madre me dijo “Toma, aquí está tu niño, yo tengo que volver a trabajar. También cuidé a mi hermana Jenicka, y estoy feliz de haberlo hecho”, recalcó.