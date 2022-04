Chiquis saca su nueva canción “El Honor” ¿Una carta para Lorenzo Méndez? ESCÚCHALA

El nuevo tema de Chiquis “El Honor”, parece una carta de despedida para su ex Lorenzo Méndez. No hay como interpretar la canción de desamor de otra manera, en especial porque ella misma contó que las producciones que vienen en su próximo disco reflejan lo que vivió desde la separación. Es uno de los álbums más esperados de la música latina.

“El Honor”, escrita por Luciano Luna y con arreglos de banda, “destaca fuerza y empoderamiento a través de la extraordinaria voz de Chiquis, así como el valor de la mujer y lo que merece en una relación”, dice un comunicado de la artista y empresaria.

“Esta canción me encanta, quiero que la canten a todo pulmón los que se identifiquen con ella. Me llena de emoción lanzar nueva música, la cual representa todo un proceso que en verdad disfruto y lo hago con mucho cariño para todos mis fans”, expresó Chiquis. Aunque ella no tiene créditos como compositora, la propia Chiquis ha dicho que ella escoge canciones que la representan. La letra de “El Honor” habla por sí misma.

“Fue un honor

que yo pasara por tu historia

no lo aceptas pero me tiene sin cuidado

Y es que NO es de presumir

que me perdiste

que me tuviste

y para ti fui demasiado

Te di la oportunidad

de que cambiarás

Mis palabras no pasaron

tu armadura

Muy a tiempo me aleje

y fue un acierto

Es muy cierto

no te pusiste a mi altura

lo mejor que te ha pasado

es haberme conocido

Agradece que te di

El honor de andar conmigo

No te culpo si me extrañas

y te duele no mirarme

Luego sentirás ardor

cuando me mires alguien

Me di cuenta que a mi vida

no le faltan tus mentiras

y ni sueñes un regreso

si me fui es porque merezco

un amor a mi medida”.

Uff, como dirían los chicos “Boom. Burn”. Tremendo burn (quemada). Ya de entrada sabemos que el “ardor” del que habla en la canción ya pasó, primero con Mr. Tempo y luego con el actual novio de Chiquis, el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez, su actual novio.