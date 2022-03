Chiquis vuelve a mandar grande indirecta ¿a su ex Lorenzo Méndez?

Aunque hace un año y medio que Chiquis y Lorenzo Méndez se separaron y la artista expresó su deseo de poner fin a su matrimonio, las frases en las redes sociales de ambos siguen dando la impresión de que son mensajes en clave para el uno y para el otro. Esta vez fue ella quien lanzó palabras que parecen dirigidas directamente hacia su ex.

No es para menos. Según el equipo de Chiquis, el cantautor y ex líder vocal de la Original Banda el Limón, ha sido el responsable de un procedimiento de divorcio más largo y complicado de lo normal, pues ha estado ausente de convocatorias judiciales y se ha atrasado en la entrega de papeles necesarios para la disolución legal del matrimonio, que apenas duró un año.

Es decir, el divorcio les está llevando más tiempo de lo que duraron casados.

Pero además, Lorenzo Méndez ha sido poco caballero y aun menos claro en lo que se refiere a su relación con Chiquis, quien es su segunda esposa. Al inicio de la separación, el artista trató de hacerla ver como algo temporal, luego rechazó hablar con la prensa del tema.

Cuando se dio a conocer el romance de Chiquis con el empresario de restaurantes mexicanos Mr Tempo, Méndez se declaró ofendido, lo que desató grandes críticas contra su ex, a pesar de que llevaban semanas separados.

Fue lo mismo cuando se supo que la artista tenía una relación con Emilio Sánchez, quien es fotógrafo profesional. Méndez habló como si fuera víctima de una traición emocional, a pesar de que ya hacía meses que la pareja no compartía el hogar y solo se habían visto juntos en una ocasión.

En su más reciente libro “Indetenible”, Chiquis dio a entender que está segura que Méndez y o su equipo eran los responsables de que fotógrafos y camarógrafos supieran donde iban a estar para capturar momentos que debieron ser íntimos.

En la publicación, Chiquis relató episodios en los que Méndez abusaba del alcohol y las drogas, incluyendo uno en el que se llegó a la violencia física. Aunque él ha dicho que “es mentira” y que piensa demostrarlo, aun no ha ofrecido ninguna evidencia o ha vuelto a tocar el tema.

Ademas, la artista ha dejado claro que el divorcio no ha salido por atrasos de Lorenzo Méndez y sus abogados.

Quizá por eso, publicó este último mensaje en Twitter: “Algún día el despertará y se dará cuenta de lo que realmente tuvo pero no valoro… y a la vez tu le darás gracias a Dios que te dio las fuerzas de liberarte y valorarte a ti misma”.

Algún día el despertará y se dará cuenta de lo que realmente tuvo pero no valoro… y a la vez tu le darás gracias a Dios que te dio las fuerzas de liberarte y valorarte a ti misma. — CHIQUIS (@Chiquis626) March 19, 2022

Sin duda, esa fue la interpretación que le dieron sus fans. Es lo que han comentado en las redes. Sin embargo, también es posible que Chiquis haya escrito ese texto pensando en las mujeres que han estado en relaciones complicadas o que han sido traicionadas por sus parejas y que consiguieron salir de esas situaciones negativas.

En su libro, ella misma confesó que necesitó de apoyo psicológico y familiar para llegar y superar la ruptura. También contó que se sintió mal consigo misma por no haberlo logrado antes y seguirle dando oportunidades a su ex, cuando estaba claro que la relación no funcionaba ni en lo emocional, ni en lo físico. De hecho, llegó a contar una dolorosa experiencia muy íntima en la que Méndez la rechazó sexualmente.

Lo cierto es que Chiquis es de ese tipo de artista que agradece al público su apoyo ofreciendo en las redes y en su podcast las lecciones que ha aprendido en la vida. Aunque no se suele aprender por cabeza ajena, siempre resulta consolador el saber que alguien como ella también tropieza con la misma piedra en la vida.