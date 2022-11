Chiquis Rivera lanza tema musical navideño (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La cantante y compositora Chiquis Rivera continúa conquistando al mundo con su talento musical y esta vez lo hace con el lanzamiento de su primera canción navideña “Jingle Bells (Vamos All The Way)”.

El proyecto musical es una nueva versión latina de la icónica canción “Jingle Bells”, la cual, al ritmo de la cumbia pop, con su letra pegajosa y el toque característico de Chiquis en spanglish, invita a bailar y encender esa chispa para encontrar la felicidad en esta navidad.

“Jingle Bells (Vamos All The Way)” fue escrita por Janney Marín (Chiquis), Ulises Lozano El Licenciado y Gaby Moreno, mientras que la producción estuvo a cargo de Ulises Lozano El Licenciado. En el video oficial de la canción, podemos apreciar la belleza de Chiquis en un ambiente de fiesta navideño rodeada de parejas que disfrutan del momento, festejan y bailan al ritmo de esta canción.

Chiquis siempre había querido hacer una canción navideña con su estilo único y aunado a esto decidió unir fuerzas con la aplicación de citas número uno para solteros latinos en Estados Unidos “Chispa”, dando un giro especial a esta próxima temporada navideña con el poder del amor y de su música al ritmo de “Jingle Bells (Vamos All The Way)”.

Music video by Chiquis performing Jingle Bells (Vamos All The Way) (Audio). Fonovisa; © 2022 UMG Recordings, Inc.

Chiquis Rivera recientemente fue nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría de “Mejor Álbum de Música Banda” por su producción discográfica ‘Abeja Reina’ marcando la segunda nominación de su carrera en la misma categoría en la cual se convirtió en la primera mujer solista galardonada con el Latin Grammy en el 2020 con su álbum ‘Playlist’.

‘Abeja Reina’, fue lanzado en mayo de este año, representa su cuarta producción discográfica y un nuevo capítulo en la carrera de la artista. En ‘Abeja Reina’, Chiquis destaca el género de banda en casi todas sus canciones, así como fusiones con cumbia, R&B y rap, tanto en español como con toques en inglés.

Con la producción ejecutiva de Janney Marin (Chiquis) y producido por Ulises Lozano El Licenciado, Luciano Luna, Richard Bull y Martín Castro, el álbum ‘Abeja Reina’ contiene 18 tracks de los cuales 11 son canciones y de esas, 7 son inéditas, incluyendo 5 que cuentan con la autoría de Chiquis. Estas son: “Abeja Reina”, “Entre Besos y Copas”, “Cualquiera”, “La Ex” y “A Lo Menso”.

Listen to CHIQUIS' first Christmas song, 'Jingle Bells (Vamos all the Way)'! This Navidad, que se prenda la Chispa y venga la felicidad! A collaboration with Chispa, the largest dating app made for Latinos, CHIQUIS has reimagined 'Jingle Bells' as a new holiday Latino anthem para celebrar estas fiestas, our community and love!

Lo que debes saber sobre Chiquis Rivera

Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, es una cantante, compositora, empresaria, autora y personalidad televisiva, ganadora del Latin Grammy 2020 al Mejor Álbum de Música Banda por Playlist.

En el 2013, Chiquis, cumpliéndole una promesa a su madre Jenni Rivera, inicio su carrera como intérprete. Menos de dos años después, su primer álbum Ahora, obtuvo el número uno en ventas por dos semanas consecutivas en iTunes. Los cinco sencillos del álbum, se colocaron dentro del Top diez en las estaciones de radio nacionales.

En el 2017, Chiquis lanzó su exitoso sencillo “Vas a Volver”. El tema fue producido por el productor Édgar Barrera, quien también produjo su previo éxito “Horas Extras”. Ambos temas han sido presentados en las estaciones de radio en México y Estados Unidos. “Vas a Volver” es parte de su segundo álbum titulado Entre Botellas.

Su tercer álbum Playlist ha sido un exitazo y con el, Chiquis ganó su primer Latin Grammy en el año 2020 por Mejor Álbum de Música Banda, convirtiéndose en la primera artista solista femenina que recibe el galardón.

Con su cuarta producción discográfica Abeja Reina, la artista nuevamente recibe críticas excelentes y su segunda nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Banda.