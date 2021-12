¿Chiquis Rivera se tatuó la cara a lo Tekashi 69?: ¿Qué se hizo?

Chiquis Rivera siempre está dando de qué hablar, y esta vez la cantante llamó la atención en redes sociales por cuenta de una fotografía en la que lució el rostro con varias palabras “tatuadas”, que hizo recordar a muchos al rapero Tekashi 69.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera compartió la imagen, en la que lució su piel de porcelana con las palabras “highlight” y “contour” en varias partes del rostro, pero no se trató de tatuajes reales, sino de impresiones para promocionar su marca de maquillaje.

Chiquis, quien además lució los labios maquillados y pinceladas de base, utilizó la bella fotografía para hacerle publicidad a sus productos Beflawless.

“Nuestra exclusiva paleta Trio está diseñada para fijar, perfeccionar e iluminar. ✨ ¡Hoy solo consíguelo por $14!”, fue el comentario con el que la artista acompañó la foto. “Esta paleta viene en 3 opciones de tono de piel y se adhiere perfectamente a cualquier tono de piel”.

Chiquis detalló que el maquillaje que presumió en la imagen fue obra de tonos medios y oscuros, y compartió el link donde la gente puede adquirir los productos.

“En este look estamos ambientando con la PALETA PERFECTORA MEDIANA – TRIO y contorneando con la PALETA PERFECTORA DARK – TRIO”, comentó la sobrina de Lupillo Rivera. “¡Consíguelo hoy con solo 60% de DESCUENTO!

🛍 beflawless.com“.

Tras la publicación de Chiquis Rivera, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, y pronto llenaron las redes de la cantante con todo tipo de mensajes.

“Bella”, “Maravillosa”, “fabulosa”, “qué lindos tus tatuajes”, fueron algunas de las frases que manifestaron los seguidores de la intérprete.

Pero no todos elogiaron la belleza de la artista, y no faltaron quienes la atacaron por haber usado muchos filtros en la fotografía, que le hicieron perder totalmente la naturalidad a la imagen de la joven.

“Quién es ella????”, “Te quitaste el relleno de los labios y los cachetes?”, “Por qué no te aceptas como eres? Ni siquiera pareces Tú!! 🤦🏼‍♀️😵‍” y “se mira que esta bueno ese maquillaje porque si que hace milagros”, comentaron algunos cibernautas. “Por qué te haces mucho Photoshop si eres talla grande no importa. No tienes que tener vergüenza 😑”, agregó otro.

Beflawles es la marca de Chiquis con su amiga Judi Castro, sobre la que dice en su página oficial: “comenzamos BeFlawless LLC el 16 de marzo de 2016 y estamos orgullosos de ser reconocidos como una línea notable en la industria de la belleza. Esta es nuestra familia y de todo corazón tenemos una profunda pasión por el desarrollo de cada producto que producimos (…) Queremos que todos nuestros clientes puedan verse tan bien como se sienten, a cualquier edad”.