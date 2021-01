Chiquis Rivera presenta su nuevo tema musical “Me Vale” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La joven superestrella del regional mexicano Chiquis Rivera acaba de lanzar su nueva canción y vídeo “Me Vale”, una versión cumbia-pop moderna del hit de 1992 de la reconocida banda de rock mexicana Maná.

“Sabía que hacer una nueva versión de una canción de rock tan popular por excelencia sería un gran reto. Quería darle a esta canción, que siempre me ha inspirado, una voz femenina y añadirle mi propio toque de cumbia bailable respetando absolutamente la canción original”, expresó Chiquis a través de un comunicado de prensa.

La versión “Me Vale” 2020 de Chiquis Rivera, producida por Ulises Lozano “El Licenciado”, Richard Bull y Janney Marin (Chiquis), viene acompañada de un divertido e irreverente vídeo musical, que evoca el video “Girl’s Just Want To Have Fun” de Cindy Lauper.

Escucha "Me Vale" de Chiquis Rivera

Chiquis – Me Vale (Audio)Music video by Chiquis performing Me Vale (Audio). Fonovisa; © 2020 UMG Recordings, Inc. http://vevo.ly/5c68jj 2020-11-11T05:00:07Z

En el proyecto audiovisual, la joven artista se une a un grupo de amigos, entre los que se encuentran artistas como Victoria La Mala, Helen Ochoa y Larry Hernández; la personalidad de radio y televisión Evelyn Sicairos, así como los influencers Alannized y Jenny Sixty Nine, para salir y disfrutar de una noche loca, dándole un giro diferente, ya que el vídeo tiene un claro mensaje de anti-bullying.

El vídeo fue producido y dirigido por la talentosa Janney Marin (Chiquis) y filmado/editado por Concrete. Puedes disfrutar del vídeo oficial de “Me Vale” haciendo click aquí.

Chiquis recientemente obtuvo su primera nominación al Latin Grammy por “Mejor Álbum de Música Banda” titulado ‘PLAYLIST’, lanzado en mayo 2020 bajo Fonovisa y Universal Music Latin. La joven artista es la única mujer nominada en la categoría, en un género generalmente dominado por cantantes y grupos masculinos.

Chiquis Rivera: Una artista con una prometedora carrera en la industria de la música

En el año 2014, Chiquis Rivera incursionó en la música con el lanzamiento de “Paloma Blanca”, su primer sencillo musical. Sus álbumes musicales “Ahora” y “Entre Botellas” se posicionaron en el primer lugar de la prestigiosa lista Billboard y logró vender más de 100 mil copias.

En la actualidad, Rivera es considerada una de las cantantes más influyentes en el género de la música regional mexicana. Su trayectoria artística es respaldada por éxitos musicales como “Amor Eterno”, “Esa No Soy Yo” y “Jolene”.

La hija de la recordada ‘Diva de la Banda’ cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 3 millones de dólares, de acuerdo con información reseñada por el sitio web Celebrity Net Worth.

