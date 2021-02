Chiquis Rivera se desnuda y estalla la polémica: [VIDEO]

Chiquis Rivera siempre está sorprendiendo a sus millones de fans en todo el mundo, y esta vez la hija de la fallecida Jenni Rivera dejó a más de uno con la boca abierta.

La intérprete de temas como “Esa no soy yo”, “vas a voler” y “Entre botellas”, se mostró desnuda en su cuenta de Instagram, en un clip que está rodando en redes sociales.

La artista de 35 años se atrevió a darle un taco de ojo a quienes la siguen en su Instagram, y colgó el mencionado video, que fue captado justo cuando Chiquis se estaba dando una ducha.

Claro está que el desnudo de Chiquis Rivera tuvo un filtro, pues la puerta de vidrio de su bañera, empañado por el vapor del agua caliente, hizo que la cantante apenas diera una probadita de su hermosa figura.

Y para los que se preguntan ¿por qué Chiquis Rivera optó por mostrarse como Dios la trajo al mundo?, la respuestas es muy sencilla. La cantante lo hizo para enviar un contundente mensaje de aceptación, y para plantarse delante de quienes suelen criticar a los demás por tener figuras que no corresponden con los falsos prototipos de belleza impuestos por la sociedad.

Chiquis aprovechó su video y lanzó un poderoso grito que espera cale muy bien entre aquellos fans que al igual que ella, han sido objeto de ataques por no lucir como las modelos convencionales.

“Ama, abraza y valora tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que “deberías” ser.

#beeCONFIDENT (ten confianza en ti)”, fueron las frases con las que la exmujer de Lorenzo Méndez acompaño el llamativo video, en el que la cantante además dibujo un corazón sobre el vapor de la puerta de la ducha.

Y como por ahí dicen que “una imagen vale más que mil palabras”, el video de Chiquis Rivera causó tanta emoción entre los seguidores más fieles de la mexicoamericana, que en unas horas superó el millón de vistas.

Los mensajes no se hicieron esperar, y aunque la mayoría aplaudió a la artista por atreverse a educar con el ejemplo, y le lanzaron flores, no faltaron los que pusieron el grito en el cielo y obviamente uno que otro “hater” saltó al ruedo para atacarla.

“Le cale a quien le cale, te cargas tremendo cuerpazo”, “eres tremenda inspiración por enseñarnos a amar nuestros cuerpos”, “no tienes cuerpo para mostrar”, “esto es una falta de respeto a la memoria de La gran señora, ya que esto para ella no estaría bien” y “con todo respeto Chiquis estas mal influenciada y dejándote arrastrar por tus emociones, Dios pueda guiar tu vida”, fueron algunos de los mensajes que generó el video de la hermosa cantante.

Cabe destacar que desde que empezó el 2021, Chiquis Rivera ha tratado de servir de ejemplo de aceptación, a través de todo tipo de publicaciones.

El mes pasado, estando de vacaciones en Tulúm, México, Chiquis posó en bikini un par de veces, mostrando sus “imperfecciones”, que en realidad no son otra cosa que sellos de belleza propios, y envió dos mensajes contundentes.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune 💋”, dijo inicialmente, y luego remató con este set de frases: “El accesorio mas valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio… Siempre hay espacio para mejorar, pero aceptarse y amarse a uno mismo de la manera como eres, te hace más sexy de lo que tu piensas.

