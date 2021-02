Chiquis Rivera presume a su bebé de 20 años: ¿Quién es el baby de la cantante?

Chiquis Rivera no tiene hijos todavía, pero para nadie es un secreto que desde muy pequeña se convirtió en la mano derecha de su fallecida madre, la cantante Jenni Rivera, y que terminó volviéndose como una segunda madre para sus hermanos menores, con quienes guarda una estrecha relación.

Y fiel a ese inmenso amor que tiene por sus hermanos, este jueves la intérprete aprovechó sus redes sociales para presumir del que llama su bebé: su hermanito menor, Juan Ángel, quien este 11 de febrero festejó su cumpleaños número 20, convirtiéndose ya en todo un hombre.

Chiquis Rivera colgó una foto composición en su Instagram del antes y el después con su “bebé”, donde se ve el paso del tiempo y como su hermanito pasó de ser el chiquito de la casa a ser el más grande.

“Como pasa el tiempo verdad? En la foto a la izquierda, mi baby @juanangeloficial tenía 10 años. En la foto a la derecha que fue tomada HOY, y hoy cumple 20 años… ahora él está mucho más alto que yo! 😭 Mi bebé, que ya no es tan pequeño, ya no es un adolescente”, comentó la cantante acompañando su tierna publicación.

Chiquis felicitó a su consentido y continuó con las palabras bellas hacia Juan Ángel.

“Es oficialmente un hombre joven… en camino a la edad adulta. Sé que estás nervioso por eso @juanangeloficial pero no tropieces, sé que estarás más que bien, y estaré aquí para seguir guiándote lo mejor que pueda, siempre y cuando me lo permitas”, comentó la artista de 35 años.

Chiquis continuó con su bonito mensaje y dijo: “Estoy MUY orgullosa del joven en el que te estás convirtiendo. Sé que harás grandes cosas. Siempre has sido diferente y haces las cosas de manera poco ortodoxa, pero eso es lo que más amo de ti … nunca has sido un seguidor. Siempre has marchado al ritmo de tu propio tambor”.

Y en tono de broma, la todavía esposa de Lorenzo Méndez cerró su mensaje de felicitación con una frase divertida.

“Recuerda que aunque eres más alto que yo, te tengo … ¡y aún te patearé el trasero si tengo que hacerlo! Lol #HappyBeeDayJuanAngel, mi primer fan 😍 te Amo”, dijo Chiquis, emocionando mucho a sus fieles fans que se sumaron a la felicitación para Juan Ángel, quien también se pronunció en su Instagram sobre su fecha y dio gracias a Dios.

“Estoy agradecido de seguir aquí. Estoy agradecido por las múltiples veces que Dios me ha salvado la vida de estar cerca de la muerte, ya sea por accidente o por mi propia mano. Estoy agradecido por mis hermosos hermanos, mis increíbles sobrinas y sobrinos, la gente increíble que tengo en mi círculo íntimo y por todos los fanáticos de mi mamá y el amor incondicional que me han brindado toda mi vida”, dijo el joven en su red social.

“Esta mier.. de la vida no ha sido nada fácil … pero todavía estoy aquí. He asumido grandes dolores de cabeza y muchas veces he querido REALMENTE rendirme, pero me niego a dejar que mi vida sea en vano”, concluyó el cumpleañero consentido de Chiquis Rivera. Su bebé.

