Chiquis rifa su camioneta Mercedes de 2021 ¿Cómo participar?

Para este Día de las Madres, Chiquis decidió rifar su camioneta Mercedes de 2021. Así como lo lees. El hermoso vehículo blanco de apenas un año podría ser tuyo por apenas 100 dólares, que es lo que cuesta un boleto. La artista dijo que prefería hacer algo así, antes de venderla por el mejor precio y compartir con sus fans la posibilidad de manejar esa maravilla de la ingeniería automotriz alemana.

“¡Hola a todos!¡Le estoy dando a un afortunado ganador la oportunidad de ganar mi Mercedes Benz 2021! Compré este automóvil como un automóvil de la empresa para mi empleado, ¡tiene menos de 5k millas!

Después de pensarlo un poco, pensé que le daría a uno de ustedes la oportunidad de ganar este auto en lugar de simplemente venderlo.

Buena suerte a todos y feliz día de las madres!”, escribió Chiquis en una página de internet donde están las fotos y la información sobre cómo participar en la rifa.

Estas son las características:

– Full digital dashboard

– 64 color interior ambient lighting

– Driver Assistance package (top safety technologies)

– Panoramic Roof

– 360 view camera system (parking has never been easier)

– GPS Navigation

– Apple Play / Android

– Burmester Surround Sound System

– Leather seats

– Heated/ventilated seats

– Wireless cellphone charger – Voice control

– Touchpad

y mucho más!!

Chiquis hizo algo similar el año pasado, cuando también rifó otro de sus vehículos. En ese caso se trató de otra camioneta Mercedes-Benz, modelo G-550 del año 2012 y de color morado. Luego publicó este video con el ganador.

Las rifas parecen una forma divertida de pasar un día que es muy difícil para Chiquis y sus hermanos, al igual que cualquiera que ya no tiene una madre amorosa con ellos. Este diciembre se cumple ya una década desde la muerte de Jenni Rivera en un accidente de avión en México. Los chicos han logrado transformar el dolor de su luto en una fuerza positiva en sus vidas, pero hay fechas complicadas.

Antes de anunciar al ganador o ganadora del sorteo, Chiquis regresará a los escenarios musicales, esta vez en la ciudad de Dallas, Texas, en la segunda fecha de su gira “Abeja Reina Tour”. La artista tuvo un lleno total en el estreno de conciertos en vivo el fin de semana en California.

El 23 de este abril la veremos en los Latin American Music Awards, donde tiene una nominación, desfilará por la alfombra roja y tendrá una presentación musical. Aunque aun no ha dicho qué cantará, lo más posible es que estrene en televisión alguno de los tres sencillos de su próximo disco, que lanzará en las próximas semanas.

La producción, la cuarta de su carrera y la primera desde que ganó el Latin Grammy al mejor disco de banda en 2020, debe salir al mercado antes de finales de este mayo y, según lo que ha dicho la artista, es una mezcla de géneros que la hacen feliz. Como si eso fuera poco, los temas cuentan las etapas que fue pasando durante el primer año de sus separación de Lorenzo Méndez.

Al día siguiente de los Latin AMAs, Chiquis podría convertirse en una mujer divorciada, pues el 24 hay una audiencia en una corte de Los Ángeles para atender el pedido de la artista de que se le permita recuperar su estado legal de soltera. Ya para ese entonces, quizá también tenga un nuevo auto. Mucho para celebrar.