Chiquis reaparece con provocativo escote tras polémica con su ex Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera optó por guardar silencio y no darle cuerda a la polémica que se generó con su ex Lorenzo Méndez, luego de que el cantante afirmara que estaba cansado de que usarán su vida como una teleserie para hacer dinero.

La desaparición de Chiquis por unos días de sus redes sociales tuvo su compensación para sus más de 5 millones de seguidores de Instagram, puesto que la hija mayor de Jenni Rivera regresó en toda su plenitud promocionando su línea de maquillaje.

“¡Es ese dinero verde para mí! Aunque el éxito es mucho más de lo que el dinero puede comprar”, escribió la multifacética artista, de 36 años, junto a un video donde se le ve luciendo sencillamente en su bata para reaparecer envuelta en un provocativo vestido verde de amplio escote y maquillada con su nueva paleta de colores llamada “Success”.

Con esto Chiquis Rivera parece dejar totalmente en el pasado las polémicas con su ex y no da pie para continuar con los dimes y diretes entre ambos. Y es que a Lorenzo Méndez no le cayeron nada de bien las declaraciones que hizo en su libro Invencible la intérprete de “Mi problema”.

En el libro Chiquis afirmó que las adicciones del ex integrante de la Banda El Limón perjudicaron su matrimonio y que fue víctima de violencia familiar.

“Fueron cosas medio públicas y yo quería aclarar ciertas cosas y decir la realidad… Quedándose callada nos volvemos una víctima más y eso no está bien”, explicó la cantante sobre el motivo que la llevó a reflotar los malos momentos vividos junto a Lorenzo Méndez de quien aún no ha podido divorciarse.

Aunque Méndez señaló a la prensa que no leería el libro de su ex esposa, fue inevitable que se enterara de lo que de él se decía en las páginas. Además de negar que las afirmaciones de Chiquis sean ciertas dejó clara su molestia, por lo que considera un aprovechamiento.

“Estoy cansado de que una gente quiera usar mi vida como una pinche telenovela y hacer dinero”, escribió en su cuenta de Twitter el artista.

Mientras que Chiquis usó la misma red social para enviar un mensaje que para muchos podría haber ido dirigido a su ex. “Es una locura hasta dónde llegan algunas personas para causar controversia intencionalmente y llamar la atención #triste”, escribió la hija de la fallecida Jenni Rivera.

Actualmente, Chiquis se encuentra en una feliz relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien se ha expresado “totalmente enamorada”. Por su parte, el fotógrafo ha manifestado que desde que conoció a la cantante supo que ella era la indicada.