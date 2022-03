Así celebró Lupillo Rivera los 27 años de su esposa

Lupillo Rivera se encargó de festejar a su esposa con bombos y platillos en el día de su cumpleaños. El cantante, de 50 años, le dedicó un hermoso mensaje a la cosmetóloga Giselle Soto, el que por supuesto, compartió con sus más de 1,5 millones de seguidores de Instagram.

“HEMOCHAAAA FELIZ CUMPLE…felices 27 primaveras….GRACIAS por tu existir y GRACIAS por tu AMOR…DIOS te bendiga con muchos años mas hemochaaaa! Happy Birthday @gorgizz”, le escribió junto a varias fotos de su amada.

Los seguidores del artista no tardaron en reaccionar a su publicación, llenándolo de halagadores comentarios hacia la cumpleañera. “Felicidades. Dios la bendiga y le regale muchos añitos más a tu hermosa Wife”, “Es una hermosura y está igualita a Shakira”, “Ella te complementa, Dios los bendiga y los mantenga siempre juntos, felicidades Reina”, y “Es tan hermosa, una belleza natural. Se nota que te ama Lupillo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

La pareja comenzó su relación en 2020 y desde entonces se volvieron inseparables. Las muestras de cariño y compromiso van y vienen entre ambos. Así ocurrió también para el pasado cumpleaños número 50 del famoso cantante, oportunidad en que su “Amore” como la llama, le dedicó un romántico mensaje.

“¡Te deseo todo lo mejor del mundo y le pido a Dios que te bendiga con 50 años más para disfrutarlos a tu lado! Eres una parte de mi alma y corazón muy especial. Gracias por ser todo lo que eres en mi vida!!! No hay palabras para describir cuánto te quiero. ¡Dios mío te amo mucho!!!!! ¡Papaciito!”, escribió la joven empresaria el pasado 30 de enero.

Todo indica que los festejos por el cumpleaños de la empresaria comenzaron con anticipación, puesto que la pareja se fue de vacaciones a la Rivera Maya, desde donde compartieron románticas fotos y Soto reveló que ambos disfrutan de las puestas de sol en cada viaje que emprenden.

“@lupilloriveraofficial y yo tenemos la meta de alcanzar a ver la puesta de sol en cada viaje juntos. Y cada vez que tengo esa oportunidad… de ver la puesta de sol con el sonido de las olas, me da un sentimiento de gratitud, felicidad y pura bendición. Me recarga y me ayuda a prepararme para lo que me depara la vida”, escribió Giselle Soto en su Instagram.

Veremos qué sorpresa le tendrá a su amada el “Toro del Corrido”, con quien ha logrado dejar atrás sus polémicas rupturas, primero con Mayeli Alonso, con quien mantuvo una relación de 12 años, y luego con la cantante española Belinda.