Chiquis manda mensaje a los que acusan a las mujeres de ser “tóxicas”

El insulto de moda contra las mujeres es “tóxica”, pero Chiquis tiene la respuesta para los que lanzan esa acusación, ya sea en palabras, canciones, memes, chistes y hasta llevan camisetas con dichos que pretenden ser graciosos, pero que no dejan de ser maltratadores.

“Cuando llaman a una mujer tóxica, en la mayoría de los casos se están refiriendo a alguien que no acepta maltratos, que la minimicen o que la excluyan”, indicó la cantautora y empresaria, quien suele incluir temas de mujeres fuertes y poderosas en sus discos, incluso ha interpretado temas que celebran la libertad de la mujer para elegir, como es el caso de su reciente sencillo “Quiero amanecer con alguien”.

“Mujeres, piensen bien porqué les dicen eso antes de tomárselo en serio”, manifestó Chiquis, en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Eso no significa, que no haya algunas que no se merezcan ese adjetivo, pero “no se puede aceptar” para ser minimizadas, controladas o calmadas, subrayó en un mensaje en sus redes sociales.

Si hay alguien que sabe muy bien quién tóxico y quién no es la propia Chiquis, quien a menudo es blanco de críticas infundadas de gente que ni la conoce, ni tiene información veraz para opinar sobre su vida. Es una lección dolorosa que ha debido aprender. De hecho, en agosto de 2021, cuando explotaron rumores sobre sus romances acusó a quienes la juzgaban de “tóxicos”. Esos de verdad sí que lo eran.

2021 Chiquis contra gente tóxica, abusadora, mentirosa y pendeja. 🙋🏼‍♀️🙅🏼‍♀️💁🏼‍♀️Quien está conmigo?? Ya no hay que lidiar con cosas que sólo te jalan hacia abajo y no te ayudan a crecer y mejorar como persona. — CHIQUIS (@Chiquis626) January 14, 2021

Chiquis contó que su lucha para defenderse y defender a las mujeres en general es algo que aprendió de su madre Jenni Rivera, quien “era una luchona y abrió muchos caminos”. La Diva de la Banda no solo logró sacar adelante a cinco hijos prácticamente sola, sino que rompió con muchas barreras profesionales.

“El mundo de la música regional mexicana no ha sido fácil para las mujeres”, expresó la artista y calificó a sus colegas de “chingonas”, recordando el “gran esfuerzo” que debió hacer su madre para convertirse en una de las figuras más importantes del género, aunque antes de cada uno de sus logros debió escuchar que “eso solo lo hacían los hombres”.

Fue lo mismo cuando comenzó a pensar en hacer un programa de reality TV, lo que logró con “I Love Jenni”, así como con sus otros negocios e, incluso, cuando nació el sueño de tener su propio tequila. Sin embargo, Jenni Rivera fue creando los espacios profesionales en los que hoy habita su hija y muchas otras mujeres, compositoras, cantautoras e intérpretes del género regional mexicano. ¿Quién sabe si a la propia Jenni, quien este año cumple 10 años desde su fallecimiento, no le dirían tóxica por no dejarse detener si estuviera viva hoy en día?

Alguien tóxico es una persona que contamina la mente, los espacios y el mundo de los demás. No es un calificativo que es específico para las mujeres intensas o fuertes. Ni siquiera es únicamente femenino. Chiquis concluyó su mensaje invitando a sus seguidores a también luchar para no ser tóxico o tóxica. La idea es “construir, hasta cuándo se debe decir algo negativo”, nunca destruir.