VIDEO: Chiquis logra inmenso triunfo gracias a sus músculos

No todo es música, farándula y glamour en la vida de Chiquis Rivera. A sus 36 años, la artista logró conquistar una difícil cima gracias a su perseverancia y al apoyo incondicional de su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. La pareja escaló hasta llegar a las cascadas de Yosemite, en el famoso parque nacional ubicado en Sierra Nevada, California.

“Uppor Yosemite Falls. ¡Lo logré! Esto ha sido lo más difícil a lo que expuesto mi mente, cuerpo y espíritu. Luego de 23 mil pasos, 7.5 millas, 3,200 pies escalando me sentí más que satisfecha. Me siento aliviada. Orgullosa. Me siento mejor. Escalar fue definitivamente agotador, pero descender fue un desafío en sí mismo. Hubo momentos en que quise darme por vencida y regresar, pero no podía permitirme a mí misma retroceder siquiera un paso. Me mantuve concentrada en el trabajo que tenía por delante. No paraba de repetir “Eres suficientemente inteligente como para saber que todo está en tu mente. Tu cuerpo es capaz de todo. Tú puedes con esto. Literalmente recé todo el camino, y entremedio tuve algunos momentos en que dije maldije. Pero, estaba determinada en terminar lo que había comenzado”, escribió la cantante junto a un video que resume su maravillosa odisea por la naturaleza.

La hija mayor de Jenni Rivera reveló que la experiencia no solo fue física, sino también espiritual. “Lo que me permitió continuar fue la sensación que sabría tendría al llegar a la cima de la montaña. Cuando finalmente llegué a ella lloré. Lágrimas de felicidad y gratitud. No era consciente de cuánto necesitaba desconectarme del mundo, y conectarme con la naturaleza y mi yo superior”, relató.

Por otra parte, afirmó que le permitió desconectarse de toda la carga negativa que venía arrastrando. “Durante mi tiempo de meditación y oración arriba dejé ir todo lo que estaba llevando conmigo durante las últimas dos semanas. Sentada ahí, me acordé de cuánto belleza natural tenemos alrededor pero ignoramos debido al apuro de cada día. Definitivamente fue una experiencia de humildad, una que nunca olvidaré. De muchas formas esta experiencia me recordó mi vida diaria. Cómo en ocasiones puede ser una batalla cuesta arriba, llena de momentos en que te quieres rendir, pero no lo haces. Antes de que te enteres estarás al otro lado de la montaña de problemas y estrés, saltando de alegría y viviendo tu mejor vida. Tú puedes. Recuerden, ¡con Dios todo se puede!”.

Finalmente, Chiquis dedicó palabras de agradecimiento a quien la llevó a vivir esta linda aventura. “Gracias a mi amor @emiliosanchez por esta hermosa experiencia. Amé cada minuto”, escribió.

Su novio no tardó en responderle con un contundente: “Estoy orgulloso de ti”.