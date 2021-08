Ya nació la bebita de Chiquibaby: Mira aquí su primera foto oficial

Stephanie Himonidis, conocida artísticamente como Chiquibaby, dio a luz a su primogénita Capri Blu en horas de la tarde del lunes 23 de agosto. La pequeña pesó 7 libras y 47 onzas.

De acuerdo con información reseñada por Telemundo, la hija de la conductora de televisión nació en el hospital Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami a las 4:26 PM, Hora Local.

A través de las redes sociales del show “Hoy Día”, Chiquibaby confirmó que tanto ella como su hija se encuentran en excelentes condiciones de salud: “Gracias a Dios las 2 sanas”.

La primera fotografía de la afamada intérprete mexicana en compañía de su hija fue compartida a través del perfil en Instagram del show “Hoy Día”. En la instantánea, la orgullosa madre aparece entrelazando sus brazos entre la pequeña Capri Blu.

Las reacciones de los fanáticos de Chiquibaby no se hicieron esperar en las plataformas digitales: “Felicidades en esta nueva etapa de tu vida”, “Muchas felicidades a los orgullosos padres”, “Dios las bendiga”, “Muchas bendiciones y felicidades”, “Felicidades Chiquibaby, viene la mejor etapa de tu vida”.

¿Por qué la hija de Chiquibaby se llama Capri Blu?

La revista People en Español dio a conocer que el nombre de Capri guarda un valor muy sentimental para Stephanie Himonidis y su esposo, Gerardo López.

“Capri es una isla italiana que es muy pequeñita, es un lugar muy privilegiado, pero puedes ir y visitarlo. A mí me parece un lugar extraordinario, único, original y yo quiero que mi hija sea alguien diferente, alguien que busque sus sueños, que sea una mujer independiente y la voy a tratar de llevar por ese camino y por eso Capri me pareció un nombre pequeño, un nombre que tenía un sentido original”, afirmó Himonidis en una entrevista al referirse al nombre de su primogénita.

Capri Blu López Himonidis es la primera hija en común de Stephanie Himonidis y Gerardo López, quienes contrajeron matrimonio en México en el mes de noviembre del año 2014.

Stephanie Himonidis y Gerardo López: ¿Cuándo anunciaron que se convertirían en padres?

A inicios del mes de marzo, Stephanie Himonidis y Gerardo López anunciaron con bombos y platillos que se convertirían en padres de su primer hijo en común tras seis años de matrimonio.

“Gerardo y yo estamos muy felices de anunciarles que nos vamos a convertir en papás. Es mi primer embarazo y estoy muy feliz de poderlo compartir con mis compañeros de ‘Hoy Día’ y con toda la familia que nos está viendo desde casa”, afirmó Himonidis durante una transmisión especial del show ‘Hoy Día’ de Telemundo durante el pasado 4 de marzo.

En una entrevista exclusiva con People en Español, Chiquibaby reveló que su embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fertilización in vitro: “Tengo la gran fortuna que fue mi primer tratamiento, mi primera aplicación y pegó. He sido muy afortunada porque muchas mujeres lo intentan y no pueden, y Dios me dio la oportunidad de ser mamá y eso me tiene muy feliz y muy agradecida”.

A inicios del mes de mayo, la presentadora de televisión mexicana reveló el sexo del bebé que esperaba. En ese momento, ella dijo que se trataba de una niña. Poco tiempo después dio a conocer que la pequeña llevaría por nombre Capri Blu.

LEE TAMBIÉN: Vicente Fernández sufre de Síndrome de Guillain-Barré