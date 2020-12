Chef James: “Siempre tengo espacio para la televisión” [ENTREVISTA]

James Tahhan, conocido artísticamente como Chef James, logró ganarse el cariño de toda la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos por su destacada participación en el segmento de cocina de “Un Nuevo Día” de Telemundo. Tras poner fin a su relación laboral con la cadena televisiva, el afamado chef sigue siendo una de las estrellas más queridas de la televisión.

Con su característico carisma, talento y humildad, Chef James nos brindó una reveladora entrevista para conversar sobre sus nuevos proyectos profesionales que siguen educando y entreteniendo a miles de hispanos en los Estados Unidos.

El podcast “Ponle huevos” y la escuela virtual “Foodiescuela” son los proyectos en los que ha estado trabajando la estrella venezolana en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19. Con el lanzamiento de estos proyectos, Chef James reafirma la importancia que tienen las plataformas digitales en la actualidad.

1. Estás de estreno con el lanzamiento de tu podcast “Ponle huevos”. Cuéntanos qué puede esperar la audiencia en este nuevo proyecto.

2. Cuentas con un gran poder en las redes sociales y con una destacada trayectoria en la televisión. ¿Qué te motivó a trabajar en tu propio podcast?

Chef James: “Estamos en una era distinta. A mí siempre me ha gustado poder impactar positivamente en la gente y siempre me ha gustado poder compartir, yo de pequeño siempre le decía a mi madre: ‘Yo quiero tener mucho para poder compartir mucho y poder dar mucho’ (…) Si de alguna manera puedo compartir mucho de este conocimiento con la gente y mucho de lo que deberían hacer para no tropezar, ¿por qué no? De seguro ese consejo le puede cambiar la vida a alguien y qué bonito poder sentarte y ver a la gente ser exitosa”.

3. Hablemos de la ‘Foodiescuela’, cuéntanos cómo nace este proyecto.

Chef James: “La ‘Foodiescuela’ es el gran proyecto de mi vida porque después de haber hecho televisión por once años de forma ininterrumpida me di cuenta que la televisión aunque fue la gran plataforma para que yo darme a conocer y ser lo que soy hoy con mucho trabajo y con mucha dedicación. Me di cuenta que había cosas que le faltaban a la televisión, por ejemplo: 1. Si esa mañana no estabas al frente del televisor, no me ibas a ver. 2. Si estabas fuera de los Estados Unidos, no ibas a poder sintonizar el canal. 3. Todo sucede contado el tiempo porque el tiempo en la televisión es oro(…)

Con toda esta gran ola de plataformas de streaming como lo son Netflix, Hulu y HBO que prácticamente lo ves desde tu teléfono en cualquier momento, quisimos desarrollar una plataforma que se llame la ‘Foodiescuela’ y que cuente con todas estas ventajas: Las puedes ver desde cualquier lugar del mundo, es un plan de suscripción tal y como lo es Netflix, pagas una mensualidad, tienes todos los meses master class personalizadas hechas por mí y son clases que no hay limitantes de tiempo, y a diferencia de poder mostrarte una receta; te muestro técnicas (…)

En la ‘Foodiescuela’ con tu membresía mensual te damos 20 recetas todos los meses nuevas para que no tengas que pensar qué vas a preparar mañana y tengas todas tus ideas en un mismo espacio. También te damos ocho vídeos interactivos en donde te mostramos muchas de las cosas que debes saber de la cocina y sumado a todo esto, la gente que se suscribe tiene acceso a una clase por Zoom mensual en donde básicamente ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido”.