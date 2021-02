César Évora a favor de la vacuna en contra del COVID-19: ¿Qué opina de los incrédulos?

César Évora dio a conocer que cree firmemente en la vacunación en contra del COVID-19, por lo que ha estado impaciente por vacunarse próximamente. En cuanto a las personas que no creen en la vacuna en contra del virus, el primer actor estalló con una contundente crítica.

En entrevista exclusiva con el show de entretenimiento ‘Hoy’, Évora aseguró que se encuentra en la espera de su vacunación en contra del COVID-19: “Estoy esperando la vacuna, ya estoy desesperado por ponerme la vacuna para estar un poco más tranquilo; aunque tenga la vacuna, no hay que descuidarse del tapabocas, de tener la higiene necesaria. No quiere decir que eso se acabe, todo lo contrario…. Hay que seguir hasta que todo el mundo esté inmunizado”.

Pese a su gran deseo de vacunarse, el actor se encuentra a la espera en conformidad con los parámetros establecidos para la vacunación en México, país en donde reside desde hace varios años.

Al referirse a las personas que no creen en la eficacia de la vacuna en contra del COVID-19, la estrella de origen cubano fue contundente con su crítica: “El que no quiera creer en la vacuna, es un nivel de ignorancia muy triste y muy serio. La vacuna es muy importante porque nos inmunizan ante cualquier enfermedad, por eso hay tantas vacunas y se han quedado tantas vacunas… se corrió toda una gran mentira de que era para controlarnos mentalmente, eso no existe, por favor, eso es ignorancia”.

César Évora es una de las personalidades de habla hispana que se han pronunciado públicamente a favor de la vacunación en contra del COVID-19. Sin embargo, muchos de sus colegas en tierras mexicanas se han mostrado renuentes a la posibilidad de vacunarse.

Eric del Castillo, Patricia Navidad y Christopher Uckermann son algunas de las estrellas que sostienen firmemente que no se vacunarán en contra del virus que ha causado estragos a nivel mundial.

En la actualidad, Évora es uno de los intérpretes más importantes en la industria de las telenovelas en tierras mexicanas. Pese a la pandemia del COVID-19, el actor ha estado trabajando de manera ininterrumpida en melodramas de Televisa como “Vencer el miedo”, “Te doy la vida” y “¿Qué le pasa a mi familia?”, su más reciente proyecto que en estos momentos está siendo transmitido en México.

En el mes de junio de 2020, el artista de 61 años dio a conocer que vivió de cerca el COVID-19, esto debido a que dos de sus compañeras en las grabaciones de la telenovela “Te doy la vida” dieron positivo a una prueba de diagnóstico. Pese al incidente, el histrión no sufrió ningún tipo de contagio tras haber estado en contacto directo con sus colegas.

En entrevista con el show de entretenimiento ‘Sale el Sol’, César Évora detalló que ha estado en cuarentena extrema mientras se encuentra trabajando en melodramas en México: “Yo estoy en un aislamiento, una cuarentena extrema, porque sí salgo a la calle y estoy en contacto con gente, como quiera que sea yo puedo traer el virus […] Mientras yo esté trabajando (hacemos) una cuarentena familiar y estamos separados de otros para protegernos”.

Évora es uno de los pocos talentos de Televisa que no se han contagiado con COVID-19 en medio del cumplimiento de sus funciones con la importante cadena televisiva. Si bien es cierto que Televisa ha implementado estrictos protocolos de prevención, muchos de los artistas no han estado exentos de contagio.

