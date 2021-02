Galilea Montijo se contagió nuevamente con COVID-19: ¿Cómo se encuentra? [VIDEO]

Galilea Montijo se unió a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que en más de una ocasión se han contagiado con COVID-19. La estrella mexicana dio a conocer su reciente diagnóstico con una aparición remota en el show de entretenimiento “Hoy”.

“Otra vez, no puede ser, para todos aquellos que no creen que te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar. Ustedes saben que somos personas que nos cuidamos mucho, tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos”, manifestó Montijo para confirmar su diagnóstico positivo a COVID-19.

La presentadora de televisión confesó que su diagnóstico con el virus se presenta después de que dos trabajadores muy cercanos a ella empezaron a presentar problemas de salud, por lo que se sometieron a pruebas de diagnóstico para corroborar si se trataba de algún posible contagio con Coronavirus.

“Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba y salieron positivo. Automáticamente ahí mismo pedimos el laboratorio y salí positiva en la prueba rápida”, declaró la intérprete de 47 años.

Al momento de hablar sobre los síntomas que ha presentado, Montijo reveló que han sido muy similares a los de su primera vez con el Coronavirus: “El mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso. A diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza… Fiebre no me ha dado”.

La también actriz reiteró que ella y su hijo Mateo fueron los únicos que dieron positivo a COVID-19 en su núcleo familiar directo. Pese a convivir con ellos gran parte del tiempo, su esposo Fernando Reina arrojó resultados negativos a las pruebas de diagnóstico que le realizaron.

Galilea Montijo admitió que es una amante de su trabajo, pero desafortunadamente deberá ausentarse por un tiempo de sus compromisos profesionales para no poner en riesgo la salud de sus compañeros de trabajo en el show de entretenimiento “Hoy” de Televisa.

Al referirse a los contagios de COVID-19 en más de una ocasión, Montijo confesó que no cree en la “inmunidad” al virus, esto debido a que su segundo contagio se produce a tan sólo cuatro meses de haberse recuperado satisfactoriamente de su primer diagnóstico.

En el pasado, personalidades del entretenimiento como Carlos de la Mota y Danna García dieron a conocer que se contagiaron con COVID-19 tras haberse recuperado de un primer contagio.

El sitio web oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades detalló que se han reportado casos de reinfección con COVID-19 en la actualidad, pero que son poco frecuentes. Asimismo, sostienen que es de esperarse que surjan casos de reinfección tomando en cuenta lo que se sabe sobre virus similares.

¿Los compañeros de trabajo de Galilea Montijo pudieron haberse contagiado con el virus?

Durante su breve aparición en el programa de televisión “Hoy” de Televisa, Galilea Montijo admitió que sus compañeros de trabajo ya fueron sometidos a pruebas de diagnóstico de Coronavirus para corroborar si pudieron haberse contagiado con el virus tras haber estado en contacto con ella. Sin embargo, todos arrojaron resultados negativos y se encuentran trabajando de manera regular.

En la actualidad, Montijo es una de las presentadoras principales del show matutino “Hoy”, una de las producciones televisivas más importantes y vistas de Televisa en territorio mexicano.

Galilea Montijo: ¿Cuándo se contagió por primera vez con COVID-19?

A inicios del mes de noviembre de 2020, Galilea Montijo dio a conocer que había dado positivo a COVID-19, por lo que se ausentaría por unos días en la conducción del show de entretenimiento “Hoy” para poder recuperarse satisfactoriamente en la intimidad de su hogar en Ciudad de México.

La presentadora de televisión puntualizó en ese momento que tanto ella como su familia no habían presentado síntomas graves en relación al virus, por lo que continuarían guardando reposo en casa.

Montijo en reiteradas ocasiones ha instado a sus miles de seguidores a cumplir con el distanciamiento social y con el uso correcto de mascarillas para evitar que los números de personas contagiadas con COVID-19 sigan aumentando de manera drástica.

