Carlos De la Mota se contagió nuevamente con COVID-19: ¿Cómo se encuentra?

Carlos De La Mota anunció a través de sus plataformas digitales que se contagió nuevamente con COVID-19 después de tan sólo cinco meses de su primer diagnóstico con el virus. Sin embargo, el actor dominicano destacó que no ha presentado ningún tipo de síntomas.

“Haciendome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones, he sido notificado Positivo a Covid19, mi segunda vez en 5 meses. En éste momento me encuentro bien, sin síntomas y de buen ánimo. Con DIOS y mis Médicos espero superar esta enfermedad pronto”, detalló el histrión a través de su cuenta oficial en Twitter.

El intérprete puntualizó que su primer diagnóstico con COVID-19 fue en el mes de mayo de este 2020: “Ésta es la SEGUNDA VEZ que me da Covid19 En 5 meses. La primera vez fue a mediados de mayo”.

Haciendome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones, he sido notificado Positivo a Covid19, mi segunda vez en 5 meses. En éste momento me encuentro Bien, sin síntomas y de buen ánimo. Con DIOS y mis Médicos espero superar esta enfermedad pronto. Bss y Bendiciones. — Carlos De La Mota (@carlosdelamota) December 2, 2020

Ésta es la SEGUNDA VEZ que me da Covid19 En 5 meses. La primera vez fue a mediados de mayo. — Carlos De La Mota (@carlosdelamota) December 2, 2020

Carlos De La Mota es la segunda personalidad de la industria del entretenimiento que da a conocer que se contagió en más de una ocasión con COVID-19. En el mes de mayo de este 2020, la actriz colombiana Danna García anunció que había dado positivo al COVID-19 por tercera vez.

En el mes de octubre, el sitio web AJMC reportó que existían sólo 5 casos de reinfección por COVID-19 a nivel mundial. Los casos habían sido reportados en lugares como Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos y Ecuador.

Maribel Jorge, la neumóloga de cabecera de Carlos De La Mota reveló mediante su perfil en Instagram que la reinfección con COVID-19 sigue siendo un tema de suma curiosidad entre la clase médica:

“El Covid es el personaje de las mil caras y el tema de la reinfeccion sigue siendo un debate entre la clase médica. En vista de que Carlos de la Mota por su posición y la cantidad de personas con la que tiene contacto a diario ha decidido hacer esto publico, coincidencialmente dos pacientes míos con el hoy tienen Covid por segunda vez, en estos meses hemos tenido cuatro casos, sólo no bajar la guardia porque como dije antes las segundas vueltas no son buenas. A Dios gracias Carlos en excelente condiciones y ánimo”.

En la actualidad, Carlos de la Mota se encuentra alejado de la actuación y está enfocado en su carrera política como Viceministro las Comunidades Dominicanas en el Exterior desde el pasado mes de agosto de este 2020.

Carlos de La Mota: ¿Cuándo anunció su primer diagnóstico con COVID-19?

Carlos de la Mota revela que se contagió de covid-19 y duró 18 días aisladoPrevio al estreno de la serie Médicos: Línea de Vida, conversamos con Carlos de la Mota sobre cómo se preparó para darle vida al 'Dr.Luis Galván', un famoso cardiólogo con mucho corazón. Aprovechando la plática, el actor dominicano nos confesó que hace unas semanas padeció coronavirus y narró cómo lidió con los síntomas. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE… 2020-07-14T13:54:13Z

A inicios del mes de julio, Carlos De La Mota dio a conocer en una entrevista exclusiva con “Despierta América” de Univision que se había contagiado con COVID-19: “Yo me contagié del COVID, afortunadamente yo soy asintomático. Duré 18 días aislado. No sé cómo me contagié, afortunadamente nadie de mi círculo íntimo lo hizo”.

En su entrevista con el show de la cadena televisiva de habla hispana, el actor dominicano destacó la importancia de las funciones del personal médico en medio de la pandemia del Coronavirus a nivel mundial.

“Médicos, línea de vida” de Televisa y Univision fue el último melodrama de Carlos De La Mota antes de dedicarse en su totalidad a un cargo político en República Dominicana. En la serie televisiva, el actor interpretó a un cardiólogo y destacó que fue uno de los mejores papeles en su vida por permitirle conocer a profundidad el rol de un especialista de la salud.

¿Cuántos casos de Coronavirus existen a nivel mundial?

De acuerdo con un exhaustivo estudio de Google con actualizaciones en tiempo real, el Coronavirus ha causado estragos a nivel mundial con la totalidad de 64.5 millones de personas contagiadas hasta este jueves, 3 de diciembre de 2020.

Al momento de referirse a las muertes por contagio de COVID-19 a nivel mundial, Google destaca que existen más de un millón de decesos.

Estados Unidos es uno de los países con el mayor número de personas contagiadas con COVID-19 con un total de 13.9 millones de ciudadanos, mientras que 273 mil personas han perdido la vida después de haber sido diagnosticadas con el virus, según dio a conocer el informe actualizado de Google.

Sigue a AhoraMismo en Instagram