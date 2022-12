Céline Dion canceló su gira europea de 2023 debido a su enfermedad neurológica

La cantante superestrella Céline Dion, quien fue asesora del equipo de Gwen Stefani en la temporada 12 de “The Voice”, reveló que le diagnosticaron una rara condición neurológica que la obligó a cancelar su próxima gira.

Esto es lo que necesita saber:

En una publicación de Instagram, Dion escribió en el pie de foto que ella ha estado “lidiando con problemas de [su] salud durante mucho tiempo, y ha sido realmente difícil para [ella] enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo” lo que está “. estado pasando.”

En el video en el que Dion está conteniendo las lágrimas, explicó su diagnóstico y les dijo a sus fanáticos:

Hola a todos. Siento haber tardado tanto en comunicarme contigo. Los extraño mucho a todos y no puedo esperar para estar en el escenario hablando con ustedes en persona.

Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba listo para decir nada antes. Pero ahora estoy listo… Recientemente, me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la persona rígida, que afecta aproximadamente a una en un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo.

Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrado. Me duele decirles a todos hoy que esto significa que no estaré listo para reiniciar mi gira en Europa en febrero.

Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me dan esperanza. Estoy trabajando arduamente con mi terapeuta de medicina deportiva para recuperar mi fuerza y mi capacidad para rendir nuevamente, pero debo admitir que ha sido una lucha.

Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más me gusta hacer. Te extraño mucho. Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darte eso ahora.

Para poder alcanzarte nuevamente, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento y tengo la esperanza de estar en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme.