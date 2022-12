Céline Dion: ¿Qué es el síndrome de la persona rígida que padece la cantante?

La famosa cantante canadiense, interprete de la canción del Titanic, Céline Dion, anunció este jueves 8 de diciembre que suspenderá su gira europea del próximo año 2023, debido a que atraviesa por una enfermedad neurológica degenerativa que le imposibilita dar sus conciertos.

Celine de 54 años de edad, explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que tomó la dura decisión de suspender sus actividades artísticas pues el trastorno que padece le produce espasmos musculares que le afectan hasta sus cuerdas vocales, informó USA Today.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó su mensaje la cantante.

En su mensaje continuó:

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.

Además, entre lágrimas, Dion señaló que: “un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”. “Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

Celine Dion Reschedules Spring 2023 shows to 2024, and cancels eight Summer 2023 shows. 2022-12-08T09:53:44Z

Síndrome del globo histérico, un primer diagnostico

Hace dos semanas publicó el portal TN, que en los últimos meses, Celine Dion había cancelado varios conciertos por dolores musculares en medio de su “Courage World Tour”, pero no se sabían las causas. Ahora, Céline Dion fue diagnosticada con el “síndrome del globo histérico”, también conocido como “globo faríngeo”.

Informó este medio de comunicación, que Dion padecía una enfermedad que le hacía pensar que tenía una bola en la garganta, y que de acuerdo con los especialistas, daba la sensación de tener un bulto en esa zona cuando en realidad no existía.

“Puede ser consecuencia de una sensibilidad o de una actividad muscular anormal del esófago. También puede ocurrir si se deglute con demasiada frecuencia y con la desecación de la garganta ocasionada por la ansiedad, otras emociones fuertes o la respiración rápida”, explicaron.

Es probable que Céline Dion haya desarrollado este problema por una “reacción psicosomática” y podría estar relacionado al cambio hormonal que la cantante atraviesa debido a la menopausia, dijo su médico.

Según su biografía, quien sigue la salud de la cantante es Jean Abitbol, que reveló que la canadiense tiene síndrome del globo “que le da dificultad para respirar, hablar y cantar”.

“Creo que Céline volverá pero de otra manera. Su salud no le permitirá más giras importantes, pero con su nueva película que debe ver la luz pronto, creo que es un sueño incumplido y que el futuro le permitirá volcarse más hacia la pantalla grande”, aseguró su biógrafo, Hervé Tropéa, de acuerdo con News Euro.

Síndrome de la persona rígida, un diagnóstico definitivo

De acuerdo con Mayo Clinic, el SPR se trata de uno de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

De hecho, la característica de la enfermedad es la rigidez muscular, y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto, y la angustia emocional, que desencadenan estos espasmos musculares, hasta dejar a quienes los padecen como “estatuas humanas”. El síndrome está relacionado en ciertos casos con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) “la enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres”. Se trata de un mal raro y los científicos creen que “es una enfermedad autoinmune”, es decir que es el sistema inmune de la persona el que “ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la medula espinal”.

El diagnostico de la enfermedad se logra a través de una prueba de sangre que mide los niveles de descarboxilasa de ácido glutámico (GAD) que para el caso de este síndrome se encuentran en un porcentaje alto.

Síntomas del Síndrome de la Persona Rígida

La sintomatología de esta enfermedad se presenta entre los 30 y 60 años y pueden ser los siguientes:

• Posturas anormales como encorvarse.

• Episodios de rigidez muscular y espasmos debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

• Caídas.

• Epilepsia.

Tratamiento:

En el tratamiento para esta enfermedad se incluyen dosis altas de benzodiacepinas, diazepam , baclofeno o inmunoglobulina intravenosa.

“El tratamiento farmacológico se realiza con medicamentos relajantes musculares y medicamentos con mecanismo inmunomodulador o inmunosupresor. Adicionalmente, se requiere un plan complementario de rehabilitación”, señalaron expertos de la Clínica de Occidente, de Santiago de Cali, Colombia, en un documento sobre el tema publicado en 2019 en la revista Elsevier, citado por InfoBae.

