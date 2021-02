¿Cuál fue la causa de la muerte de Christopher Plummer?

El actor Christopher Plummer, ganador de un Oscar, quien interpretó al Capitán Von Trapp en la película musical clásica, The sound of the music, murió el 5 de febrero de 2021. Tenía 91 años.

La noticia se anunció por primera vez a través de un comunicado del veterano representante de Plummer, Lou Pitt.

Pitt dijo de su amigo y representado durante 46 años: “Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”.

En cuanto a la causa de la muerte de Plummer, su esposa, Elaine Taylor, le dijo a The New York Times que el actor ganador del premio Tony falleció en su casa en Connecticut después de caerse y golpearse la cabeza. Deadline informó que murió “pacíficamente en su casa en Connecticut, con Elaine Taylor, su esposa y verdadera mejor amiga durante 53 años a su lado”.

Plummer amaba ser actor en su vejez. Le dijo a Closer Weekly en diciembre: “No hay nada más aburrido que un protagonista. Los roles se volvieron inmediatamente más interesantes y más diversos cuando me hice más grande”.

A Plummer le sobreviven su tercera esposa, la actriz y bailarina Elaine Taylor, y su hija de su primer matrimonio con la actriz Tammy Grimes, Amanda Plummer, quien apareció en la película Pulp Fiction. Su segunda esposa fue la periodista Patricia Audrey Lewis.

Plummer dijo que preferiría “morir en el escenario” que retirarse de la actuación

El veterano actor, que ganó un Oscar en 2012 a la Mejor Interpretación de un Actor en un Papel de Reparto por la película Beginners, lo convirtió en el actor de mayor edad en ganar un premio de actuación a la edad de 82 años.

reminder of the warm loveliness that is christopher plummer’s 2011 best supporting actor oscar speech pic.twitter.com/6cS30jTKyr — grace barber-plentie (@gracesimone) February 5, 2021

Plummer, quien celebró su cumpleaños número 91 el 13 de diciembre, le dijo a Closer Weekly en diciembre que “nunca se jubilará”. “Preferiría morir en el escenario haciendo mi oficio”, y señaló que al día siguiente estaba haciendo el trabajo de doblaje para la película animada Heroes of the Golden Masks. “Nadie se jubila en nuestra profesión. Solo seguimos hasta que nos caigamos”, agregó con una sonrisa.

“Y actuar, aprender todas esas líneas, ayuda a mantener vivo el cerebro”, dijo Plummer.

“I love my profession. It keeps me young. It’s my hobby as well as my profession… I’ve had a wonderful life, seen the world and they’ve paid for it!” Christopher Plummer, icon. 1929-2021. pic.twitter.com/vuxhl3VcFJ — Alamo Drafthouse (@alamodrafthouse) February 5, 2021

“Amo mi profesión. Me mantiene joven. Es mi pasatiempo y mi profesión … ¡He tenido una vida maravillosa, he visto el mundo y me han pagado por verlo!”

Si bien la estrella de Knives Out esperaba con ansias las vacaciones navideñas, estaba muy emocionado de volver al trabajo.

“La Navidad siempre ha sido grande para mí porque crecí en Montreal y es fría y amarga, así que necesitas alegría”, dijo Plummer, pero no pudo evitar notar que estaba ansioso por volver al set de una película. “He hecho cosas más interesantes en los últimos cinco o seis años de lo que he hecho en toda mi vida en el teatro. No me siento viejo. Nunca se jubile. No quiero. Hay demasiadas cosas maravillosas por hacer”.

Plummer atribuyó al ejercicio y una dieta saludable lo que lo mantuvo en su vejez. Dijo de su esposa, “Elaine sabe cómo cocinar alimentos orgánicos fantásticamente. Es delicioso y apenas tiene calorías”.

Los tributos de celebridades a Plummer llenaron Twitter después de la noticia de su muerte

Sus fanáticos y compañeros actores expresaron sinceros homenajes hacia esta leyenda de Hollywood.

Compañeros actores, periodistas de entretenimiento y cinéfilos hablaron sobre sus películas favoritas de Plummer, como The Insider, All the Money in the World y A Beautiful Mind.

George Takei tuiteó: “Christopher Plummer era un gigante del escenario y la pantalla, ganador de un Premio de la Academia por Beginners. Murió a los 91 años con su esposa durante 53 años, Elaine Taylor, a su lado. Descanse eternamente, capitán Von Trapp”.

Christopher Plummer, as Mike Wallace setting up a shot, is and always will be 🔥 “The Insider” (1999) #RIP pic.twitter.com/ON7XZBhxjI — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) February 5, 2021