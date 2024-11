Catherine Siachoque dice que ser la nueva es lo peor en “Secreto de Villanas 3”

La actriz colombiana Catherine Siachoque debutó en su primer reality show en Canela TV. Ahora sus seguidores la pueden ver haciendo de las suyas en la tercera temporada de Secretos de Villanas, junto a Laura Zapata, Sabine Moussier, Aylin Mújica y Gabriela Spanic. En entrevista con AhoraMismo.com, Siachoque confesó que nunca había sido fan de los realities pero hizo una excepción por sus fans que no paraban de pedirle que participe en uno. Así que la villana de La Venganza, Las Juanas y Reina de Corazones le encantó la idea de participar en este proyecto de Canela TV. “Yo nunca me había visto un reality. No es un genero que me encanta. No es algo que consuma y claro que me daba miedo. Pero me convencieron. Pues Aylin Mújica fue quien me invitó a este viaje. Vi cómo se había contado las dos [temporadas] anteriores y me pareció bonito y se veían divertidas, y muy guapas. Habían partes que eran vulnerables”, dijo Siachoque. “Pero la gente en las redes con quienes uno se conecta diariamente con sus seguidores, ellos eran que ‘Cathy has un [reality’, ‘Cathy cuando te vamos a ver [en el reality]?, Cathy’. Pero yo decía: ‘¿En cual reality? Yo no me voy a ir a vivir tres o cuatro meses con una gente que no lavan ni los platos. Yo terminó ahorcándolos a todos’. Pero cuando llegó está propuesta me pareció tan bonita. Y dije: ‘¡Llegó el momento!'”. Yo intente en las dos veces anteriores pero no pudimos. Pero ya aquí estoy”.

Pero entrar como la nueva villana en el reality no fue fácil. “Ser la nueva en un grupo es lo peor”, expresó la actriz. “Es como ser la nueva del salón que ellos llevan varios años y uno no sabe los chismes o los secretos. Uno termina siendo más precavido al principio. Si hubiese entrado al principio, otra villana bailaría. Pero yo ha todas las medias. A mí me dijeron que aquí las cosas van pasando y que aquí no hay guión y no le vamos a decir nada. Yo no creía pero es verdad las cosas van pasando y cambiando naturalmente…Entre esos diez episodios pueden ver cómo vamos cambiando y cómo los conflictos van habiendo entre todas nosotras. Yo creo que es muy interesante para todo el mundo que ha visto las novelas y las carreras de todas nosotras”.

Siachoque reveló que definitivamente su entrada al reality no fue del agrado de Sabine. “A Sabine no le caí en gracia por alguna razón. Quizás no le gustaron mis ojos negros…mis curvas…no sé lo que no le gusto de mí”, compartió la colombiana pero asegura que si “me lleve bien con algunas y no con otras, pero así es esto sin guión”.

Más sobre “Secretos de Villanas”

En la tercera temporada de Secretos de Villanas, las artistas viajaron hasta Marbella, España, para hospedarse en una lujosa villa, donde se filmó esta nueva entrega. La dinámica consiste en ver a las actrices conviviendo, asistiendo a eventos y teniendo comidas juntas, donde cada una cuenta experiencias de su carrera, a la vez que puedes llegar a surgir conflictos entre ellas.

Para concluir, Siachoque asegura que vivir esta experiencia le dejo una lección muy importante. “No hay que anticiparse a las cosas o a las relaciones”, dijo Siachoque. “Y eso ha sido el mayor de los aprendizajes de Secretos de Villanas”.