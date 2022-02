Catherine Siachoque estrena serie en Netflix: ¿De qué se trata? [ENTREVISTA]

Desde el miércoles 2 de febrero, Netflix puso en su plataforma los nuevos episodios de la aclamada serie “Oscuro Deseo”, protagonizada por los actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer. En esta segunda temporada del proyecto, la afamada y talentosa actriz Catherine Siachoque se unió a la historia con un fascinante personaje que promete atrapar a todos los fanáticos de la serie.

En la nueva temporada de “Oscuro Deseo”, Alma intenta (Perroni) reconstruir su vida tras los eventos de la primera temporada. Ahora divorciada de Leonardo (Jorge Poza), se ha tomado un año sabático en la universidad para acudir a un grupo de apoyo donde intenta recuperarse. El destino de Alma tendrá un nuevo y dramático viraje cuando se entere de que está por celebrarse una boda que la sacude en lo más profundo: Darío (Speitzer) está por casarse con Julieta (Ariana Saavedra). Encuentros explosivos y una sorpresiva tragedia serán el detonador para un nuevo e inquietante juego de espejos y giros inesperados.

En el thriller, Siachoque da vida al personaje de Lis, una mujer misteriosa y amante de la literatura que se une en esta temporada. Ella ha vivido ciertas cosas que le permiten entender a Alma como nadie más. Lis guarda secretos que pondrán tanto a los personajes como a los fans de cabeza.





Oscuro deseo: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Disfruta de nuestra entrevista exclusiva con Catherine Siachoque por el estreno de la segunda temporada de “Oscuro Deseo” en Netflix

En una conversación a través de Zoom con nuestro colaborador Juan Espinoza, Catherine Siachoque manifestó sentirse muy entusiasmada y agradecida por su la oportunidad de poder formar parte del elenco de la segunda temporada de la serie “Oscuro Deseo” de Netflix.

Siachoque debuta en Netflix con la serie de suspenso que ha acaparado la atención de miles de personas alrededor del mundo.

PREGUNTA: ¿Cómo te sientes de unirte al elenco de Oscuro Deseo en esta segunda temporada? Un proyecto que ha logrado conectar con la audiencia en varios países de Latinoamérica y acá en los Estados Unidos.

CATHERINE SIACHOQUE: “Fue éxito mundial, así que comprenderás que para mí fue una satisfacción muy grande. Me sentí muy honrada de haber sido elegida para interpretar a este personaje en una historia que me encantó durante la primera temporada, con este elenco tan maravilloso y con este libreto, porque para mí, en el entretenimiento todo es el libreto; ahí está todo el secreto. Leticia López Margalli hizo un trabajo maravilloso y con Roberto Stopello, que es el gran visionario de todo esto que está haciendo Netflix, había que hacerlo. Yo feliz”.

PREGUNTA: Cuéntanos de Lis, el personaje que estás interpretando en esta serie para la plataforma de Netflix.

CATHERINE SIACHOQUE: “Lis es una señora muy culta, muy sensible y que disfruta de la música, del arte y de la pintura. Es pura sensibilidad, es apasionada y está relacionada directamente con Darío Guerra (Alejandro Speitzer), y por todo lo que ella ha vivido, por la conexión que tiene con Darío, tal vez es la persona que más puede entender a Alma (Maite Perroni), en todo lo que ella está sintiendo o viviendo, entonces eso las conecta de una manera muy especial. La historia de Lis está relacionada básicamente con estos dos personajes, eso es Lis. Además, también la vamos a ver en una edad más adulta que es una señora un poco mayor que yo y también la vemos en otro momento que es una mujer menor que yo.

PREGUNTA: El personaje de Lis es una mujer que ha vivido un sinfín de experiencias que la han marcado, para bien o para mal, algo que se asemeja a los roles que has interpretado en producciones anteriores, que son mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles, pero que logran sobreponerse a ellas. En el ámbito personal, ¿qué te llevas tras haber interpretado a esta misteriosa mujer?

CATHERINE SIACHOQUE: “Del personaje tal vez me llevo el gusto por leer poesía, que nunca en la vida lo había hecho, me había negado completamente; pero con ella tuve que hacerlo para empezar y tratar de entender al personaje o para trabajar en este tema de la poesía. Del proyecto me llevo haber hecho mi primer proyecto en México con un elenco completamente mexicano, porque no era haber grabado en México, era haber hecho parte de esta historia mexicana con todo el equipo mexicano y te digo que fue más bello de lo que me lo imaginaba o esperaba. Me llevo hacer mi primera serie para Netflix y ya con eso queda marcada la vida”.

PREGUNTA: Tras finalizar este maravilloso proyecto de Netflix. ¿Qué sigue en el ámbito profesional para Catherine Siachoque?

CATHERINE SIACHOQUE: “Me siento muy feliz y agradecida con mi Dios, con mucho compromiso para seguir haciendo las cosas con pasión y con respeto por toda la gente que ve mi trabajo, con toda la gente que han sido mis fanáticos por mucho tiempo, para la gente que cada vez va llegando a mi vida y a mi carrera. Estoy muy comprometida y muy feliz. Vamos a ver con qué seguimos”.