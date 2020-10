Carolina Sandoval celebra una gran hazaña vestida de cerdita: ¡Ya tiene 8 millones!

Para nadie es un secreto que Carolina Sandoval es todo un “boom” en redes sociales, no solamente por su elevado número de seguidores sino por el impacto que tiene a diario en ellos.

Y este miércoles la carismática y bella venezolana está de fiesta, pues logró algo que pocos famosos pueden presumir de haber logrado: Carolina se echó al bolsillo ya 8 millones… no 8 millones de dólares, sino algo todavía mejor, 8 millones de seguidores en su página de Facebook.

Así lo anunció con bombos y platillos la antigua conductora de Telemundo, quien recurrió a sus redes sociales para presumir de la buena nueva que la tiene saltando de emoción.

“EL ALMUERZO CON CARO de hoy una celebración por mis 8 MILLONES de seguidores en @Facebook y más de 5 MIL MILLONES DE VIEWS de (minutos vistos) gracias, de verdad gracias a todos ustedes que me siguen en todas mis plataformas y que cada día hacen posible que tanto mi familia como yo tengamos cada día un miembro más de nuestra hermosa y humilde familia. Simplemente gracias”, mencionó la Venenosa en su Facebook y en su Instagram, donde mostró que la sorprendieron con mariachis y todo para festejar.

En la noche la popular animadora continuó con su festejo, y como es típico en ella, usó los dardos que le lanzan a su favor, con mucha creatividad.

Vestida con un disfraz de cerdita, y acompañada de su esposo, y su mánager y amigo Iván Carrillo, Carolina se declaró feliz de su hazaña y le agradeció a quienes han tratado de ofenderla y maltratarla llamándola “cerda”, “gorda” y “ridícula”, entre otros insultos.

“Aquí me tienen como siempre me han lamado ustedes: una cerdita maravillosa”, comentó la Sandoval. “Gracias a la gente que ma ha dicho que soy una cerdita, porque realmente adoro que me digan eso. Este es uno de mis disfraces favoritos de Halloween y hoy estamos celebrando”, comentó la polémica comunicadora, no sin antes dar un consejito de vida de 1 millón de dólares.

“A esa gente que le encanta llamar a la gente cerditas. Saben una cosa… cuántas veces en mi vida, en mi historia, yo he tenido que pasar por el bullying digital. (Dicen) que una mujer de mi edad no puede estar con esas ridiculeces…”, dijo la venezolana. “Salgan del clóset de los complejos, no dejen de ser ustedes mismos. Agárrense de lo que ustedes quieran, de lo más divertido que tengan”.



En su Trasnocho con Caro, la periodista siguió compartiendo su felicidad por los 8 millones de seguidores en Facebook, y no solo mostró su agradecimiento sino que envió un mensaje inspirador.

Les invito a ver esta entrevista que me hicieron n Miami hace ya unos meses 👉🏻 Mujeres 4X4 TV con Carolina Sandoval Prog. Completo https://t.co/WWwANeZYrX via @YouTube pic.twitter.com/PJxe5LTD5f — ॐCarolina Sandovalॐ (@VenenoSandoval) May 4, 2020

“Este trasnocho es para decirles gracias. Estoy muy contenta, muy contenta… se dice una locura, pero son 8 millones de personas viendo todo lo que yo hago, a cada minuto, cada instante. Gracias mis amores, no tengo otra palabra que decirles”, dijo la reina de las redes sociales. “Me acuerdo cuando llegué a este país y me puse a limpiar pisos, me acuerdo cuando repartí flores, me acuerdo cuando fui ‘front desk’ y recibí a Don Omar una mañana cuando estaba siendo periodista yo ya graduada y decía: ‘algún día voy a estar ahí'”.

Mira aquí el festejo de Carolina como cerdita en su Instagram

Carolina, siguiendo con su estilo de animar a sus fans agregó: “Y ¿saben una cosa? crean en ustedes, hagan posible lo que ustedes sepan. No permitan que nadie ni nada les quite su sonrisa. Siempre se los digo: ‘la luz brilla sin esfuerzo’… eso es verdad”.



