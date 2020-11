Carolina Sandoval se vuelve una catrina en el Día de los Muertos: ¿Qué mensaje envió?

View this post on Instagram

Seres que pasaron por mi vida y dejaron una gran huella en el alma , huella que ha servido para siempre hacerme saber que la vida es un ratico y que cada instante es un regalo que debemos festejar como si fuese el último… es más a mi que me sigan llamando loca que quiero ser la “loca más feliz” de este mundo mientras Dios me lo permita de la mano de los míos !!! . .. … #foryou #diadelosmuertos #mondaymotivation #cosasquesientecaro