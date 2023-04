Carmen Villalobos y Frederik dieron su primera entrevista como pareja [VER]

Sin duda alguna que la relación entre la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos y el presentador deportivo, Frederik Oldenburg cada día derrocha más amor y la química entre ambos es algo que se ve a simple vista y que ellos mismos no pueden evitar.

Pues bien, a días del estreno de la segunda temporada del programa Top Chef VIP de la cadena Telemundo, la candente pareja ha encendido la llama del amor y dio por primera vez como pareja su primera entrevista juntos al programa “Al rojo vivo” de Telemundo, en donde Lourdes Stephen les hizo unas preguntas bastantes picosas.

Cabe destacar que a inicios del año en curso 2023 la pareja confirmó oficialmente su noviazgo luego de que se les viera juntos en la ciudad de Miami compartiendo en una discoteca. Todo esto se dio luego de la ruptura entre la protagonista de “Sin senos si hay paraíso” y el actor caleño, Sebastian Caicedo, quien fue el novio por más de una década y posteriormente el esposo de la barranquillera, según La FM.

En dicha entrevista ambos revelaron detalles de su relación y los planes que tienen a futuro como pareja. Ambos comenzaron afirmando que comenzaron a entablar una conversación entre los meses de octubre y noviembre de 2022, per que se conocieron luego de que terminó la primera temporada de Top Chef VIP.

“Fue muy loco porque justo yo acababa de terminar Top Chef VIP. Cuando estás empezando prefieres como que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces era como ‘vamos a probar a ver si funciona’. Esa primera vez que yo llegué él estaba grabando y ahí fue el primer beso apenas nos vimos”, dijo la actriz.

Posteriormente, hablaron de su relación a larga distancia, algo que no es tan fácil para muchas parejas, pero ellos dos tienen una conexión y confianza el uno por el otro, algo que ha hecho que todo marche de maravilla.

“Yo creo que cuando tú estás completamente segura de la persona que tienes al lado no importa la distancia. Yo creo que estamos metiendo toda nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra dedicación para que funcione”, dijo Villalobos.

Ante esto, Frederik fue bastante puntual y maduro, afirmando que “yo creo que hay algo básico y que la gente lo entienda también en casa que nos pasa a nosotros dos, Carmen tiene su carrera, yo tengo mi carrera, ella tiene sus responsabilidades, yo tengo mis responsabilidades, simplemente somos un complemento, yo voy al lado de ella, ella va al lado mío… Estamos juntos en esto”.

¿Carmen y Frederik planean formalizar la relación?

Luego de un matrimonio corto y hasta “fallido”, la presentadora de “Al rojo vivo” les preguntó si había planes de formalizar la relación a lo cual ambos respondieron tajantemente que no y que quieren ser “novios eternos”.

“Para nada. Justamente en estos días teníamos una conversación y dijimos ‘qué rico ser como los novios eternos porque sabes que siempre tienes que estar pendiente y a la expectativa y cuidado todos los días a tu pareja”, dijo Carmen. “Te voy a ser honesto, yo ya había perdido la esperanza en el amor, hace tiempo”, añadió Oldenburg.

Finalmente, la presentadora no pudo contenerse y preguntó si pensaban tener hijos en un futuro. Ante eso, la pareja se salió por la tangente y no quisieron dar detalles. “¿Pero, qué es esto?, de verdad, ¿qué es esto?”, dijeron sin dar más detalles.

¿Cómo llevan la relación a distancia?

Finalmente, en la entrevista, Frederik reveló que se da sus escapadas para poder estar al lado de su novia, ya que Carmen Villalobos viven entre Estados Unidos, y su país natal, Colombia.

El presentador de “Hoy Día” dijo en declaraciones citadas por InfoBae, dijo a los televidentes que:

“Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo, yo me escapo y la gente no sabe que yo me escapo”. Y Carmen añadió: “Es cierto, este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo el viernes, está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo, mi amor, tremenda maratón. Lo que hace el amor”.

Puede ver la entrevista de “Al rojo vivo” aquí:

Carmen será la conducta de Top Chef VIP

En cuanto a los planes profesionales, la colombiana será nuevamente la conducta del reality show de cocina de Telemundo “Top Chef VIP”, el cual comenzará el próximo 25 de abril.

“Los hornos, los fogones están prendidos, las celebridades están listas, los jueces están listos, yo estoy lista, de verdad que estamos ya muy ansiosos porque la otra semana estrenamos”,dijo la protagonista de “Hasta que la plata nos separe”, de acuerdo con People en Español.

En cuanto a su novio, según la revista Semana, ambos atraviesan un momento muy bueno a nivel profesional, pues Frederik Oldenburg hace parte del programa matutino de Telemundo, “Hoy Día”, así que ambos pertenecen a la misma casa.

